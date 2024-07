NVE ilegger selskap gebyr på 500.000 kroner for brudd på minstevannføring

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ilegger bergensselskapet Småkraft Green Bond 2 et overtredelsesgebyr på 500.000 kroner. Det skriver de i en pressemelding. Gebyret skyldes brudd på krav om minstevannføringen ved Stølselva kraftverk i Sunnfjord i Vestland fylke. Dette kan ha påvirket det biologiske mangfoldet i elva.

– For lite vann i elva kan påvirke det biologiske mangfoldet negativt. Derfor er brudd på krav om minstevannføringen alvorlig, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for miljøtilsyn ved vassdragsanlegg.

Overtredelsen er en konsekvens av for dårlige rutiner både ved idriftsettelse av kraftverket og i driftsfasen, ifølge pressemeldingen.

– Vi i NVE forventer at en stor og profesjonell aktør som Småkraft AS har kompetanse og kvalitetssystemer som sikrer at selskapet og konsernet opptrer i henhold til gjeldende lover og regler, sier Hegg Gundersen.