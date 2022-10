NVE har fått varsel om fleire hendingar mot trafostasjonar

BT skriv laurdag kveld at NVE har fått fleire meldingar om fleire hendingar knytt til trafostasjonar på Vestlandet. Det er mellom anna meldt om skadeverk på trafostasjon i Sandviken, og innbrot på stasjon i Ytre Arna. Avisa skriv vidare at mykje tyder på at hendingane er skadeverk. PST er likevel informert.