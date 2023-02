NVE anbefaler bygging av ny kraftledning

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) anbefaler bygging av en 420 kV kraftledning mellom Blåfalli i Vestland og Gismarvik i Rogaland. Grunnen er at det er nødvendig å øke strømforsyningen i området for å legge til rette for økt forbruk, skriver NVE. Ledningen vil gå gjennom kommunene Kvinnherad og Etne i Vestland. Olje- og energidepartementet tar den endelige avgjørelsen. Flere i lokalsamfunnet har kjempet mot de 30 meter høye kraftmastene, og har krevd jord- og sjøkabel.