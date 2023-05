NTB: Spesialenheten henlegger sak etter at savnet 13-åring døde

Spesialenheten for politisaker har besluttet å henlegge saken mot to tjenestepersoner som var mistenkt for håndteringen av en hendelse der en 13 år gammel jente døde, det skriver NTB.

Jenta var meldt savnet fra en barnevernsinstitusjon i Bergen og ble senere funnet død.

Institusjonen ringte flere ganger i løpet av kvelden med sin bekymring, men politiet iverksatte ingen operative tiltak.

– Etter Spesialenhetens syn var det ikke bevismessige holdepunkter for at de to mistenkte i sitt arbeid med saken hadde begått handlinger eller unnlatelser som kunne lede til straffansvar. Saken er derfor henlagt for de to mistenkte som intet straffbart forhold anses bevist, opplyser Spesialenheten.