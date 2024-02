NRK-journalist Tale Hauso får målpris

Odda Mållag har vedteke å gi målprisen 2023 til Tale Hauso. Hauso er journalist i NRK Vestland og jobbar på lokalkontoret i Odda i Hardanger. Målprisen er ei påskjøning der mållaget ønskjer å visa at dei set stor pris på og er stolte over innsatsen for nynorsk som Hauso gjer gjennom yrket sitt, skriv dei i grunngivinga.

Leiar i Odda Mållag, Sigrid Espeland Lerbak skriv at «Tale er ein trygg og medviten språkbrukar – noko som kjem til uttrykk mellom anna ved gjennomtenkte ordval og sikker formuleringsevne. Dette gjer seg gjeldande både i munnleg og skriftleg form. Dei sterke språklege kvalitetane gjer difor Tale til eit framifrå og svært viktig førebilete for språkbrukarar i alle aldrar».

Utdelinga av prisen vil mest truleg skje til hausten.