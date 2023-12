Norwegian får likevel kjøpe Widerøe

Konkurransetilsynet har i dag gitt selskapa beskjed om at tilsynet tillet Norwegian sitt oppkjøp av Widerøe.

Partane vart 17. november varsla om at tilsynet kunne komme til å stoppe oppkjøpet.

Etter partane sitt tilsvar har tilsynet gjort ytterlegare analysar og vurderingar. Tilsynet har no kome til at det ikkje er tilstrekkeleg grunnlag for å stanse oppkjøpet.

– Vi har no konkludert med at dette oppkjøpet ikkje i betydeleg grad vil hindre effektiv konkurranse i den norske marknaden for luftfart. Derfor kan oppkjøpet nå gjennomførast, seier konkurransedirektør Tina Søreide.