Krigen i Ukraina har gitt ny merksemd om behovet for jodtablettar som beredskap.

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) skriv 14. mars til NRK:

Helsedirektoratet har distribuert jodtabletter til kommunene siden 2017. Alle kommuner fikk da beskjed om å ha tabletter til sine barn og unge under 18 år – samt gravide og ammende i skoler og barnehager – til bruk om noe skulle skje på dagtid. Dette var samtidig som det kom i apotek og jodtabletter ble anbefalt som en del av hjemmeberedskapen.

Situasjonen i Ukraina har så gitt både kommuner og befolkningen generelt en påminner om dette, selv om vi vil påpeke at det er veldig lite sannsynlig at et utslipp i Ukraina vil føre til at vi her i Norge må ta jodtabletter, på grunn av den store geografiske avstanden.

På grunn av veldig mange henvendelser fra kommunene om å få flere tabletter, ønsket Helsedirektoratet å kartlegge hvem som hadde og om rutinene for distribusjon er på plass. I den forbindelse er det nok mange kommuner som nå har fått fortgang og begynt å lage planer, bestilt flere tabletter og sendt ut samtykkeskjema.

– Hvor sannsynlig er det at skoler/barnehager får bruk for disse?

Det er veldig lite sannsynlig at situasjonen i Ukraina fører til at vi får bruk for disse. Men vi anbefaler at man har jodtabletter både hjemme og i skoler og barnehager i tilfelle det skjer en hendelse med radioaktivt utslipp (med radioaktivt jod) her i Norge eller i land som er nærmere enn Ukraina. Det er primært trafikken med atomdrevne fartøy langs kysten som er bakgrunnen for at vi anbefaler jodtabletter i hele landet.

– Hvordan får man vite at man bør ta jod-tabletter for å beskytte seg mot stråling?

Jodtabletter skal bare tas etter beskjed fra myndighetene. Dette vil varsles bredt i tv, radio, nettmedier, våre hjemmesider og via kommunene.

Vi presiserer også at jodtabletter bare beskytter mot radioaktivt jod, ikke stråling som helhet. I et utslipp vil det være mange andre radioaktive stoffer, og den eneste måten å beskytte seg mot disse på er å oppholde seg innendørs. Man vil derfor samtidig som man får beskjed om å ta jodtablett også få beskjed om å holde seg inne i opp til to døgn.

– Hvordan følger DSA krigen i Ukraina mtp. fare for stråling?

DSA sitter i stab og følger situasjonen tett. Vi oppdateres flere ganger daglig via IAEA og andre internasjonale varslingssystemer. Vi har også bilateral varslingsavtale med Ukraina og ukrainske myndigheter informerer oss jevnlig. Det eksisterer også både nasjonale og internasjonale målenettverk som vi følger med på og som varsler om det forekommer forhøyet stråling.

Vi oppfatter situasjonen som alvorlig og usikker ettersom det er krig i et land med operative kjernekraftverk, men som allerede nevnt vil et utslipp ikke ramme oss veldig hardt, men det kan føre til radioaktivt nedfall slik vi så etter Tsjernobyl. Noe som vil føre til en rekke tiltak i for eksempel landbruk og matproduksjon.