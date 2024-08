Saken oppsummert:

Selv om ingen norske lag har spilt i Mesterligaen på 17 år, har norske klubber gjort gode penger på europacupdeltakelse de siste årene.

Tall fra Norges Fotballforbund (NFF) viser at inntjeningen for norske klubber i forbindelse med europacupkamper har økt fra 74 millioner kroner i 2016 til rundt 386 millioner kroner i 2023.

Summen er totalen av utbetalinger fra det europeiske fotballforbundet UEFA og kampinntekter, f.eks. billettinntekter.

Vi trenger mer penger inn i norsk klubbfotball. Det er veldig gledelig det vi ser nå av utvikling, at vi klarer å hevde oss Karl-Petter Løken generalsekretær, NFF

Glimt kan få 218 millioner

Tallene for 2024 kan bli enda større. Tre norske lag kan denne uken nå ligaspill i Europa: Brann i Serieligaen, Molde i Europaligaen og Bodø/Glimt i Mesterligaen.

Bodøværingene slo serbiske Røde Stjerne 2–1 på Aspmyra forrige tirsdag. Om de vinner sammenlagt etter onsdagens returoppgjør i Beograd, er klubben sikret omkring 218 millioner kroner i UEFA-utbetalinger.

– At klubbene klarer å ta en større del av det som skjer ute i Europa, er helt avgjørende for norsk fotballs framtid, sier NRKs fotballekspert Carl Erik Torp om utviklingen.

– Det er med på å profesjonalisere norske fotballklubber helt ned til utviklingsmodellene. Salgene vi har sett fra norsk fotball, har økt i takt med at norsk fotball har vist seg å være mer konkurransedyktig. Det er en reklame for norsk fotball som er helt avgjørende, sier han.

Bodø/Glimt vant 2–1 mot Røde Stjerne tirsdag i Mesterliga-playoff. Vinner de sammenlagt venter det store summer for de gulkledde. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Generalsekretær i NFF og tidligere Mesterliga-helt for Rosenborg, Karl-Petter Løken, forklarer til NRK at det er flere grunner til at norske klubber tjener mer penger på Europa-spill nå.

– Det har blitt mer og mer omsetning i UEFA-turneringer. Dette fordeles tilbake til klubbene. Norske lag gjør det også bedre i Europa. Da blir det mer penger til norsk fotball, sier han.

Frykter ikke skille

Det kan være en frykt at om pengegaloppen får løpe løpsk, at bare de beste klubbene vil profittere på det. Det er verken Løken eller Torp bekymret over.

– Man kan få større overganger mellom norske klubber. Får Bodø/Glimt inn 200 millioner, kan de ha råd til å kjøpe en spiller for 10–15 millioner fra Sarpsborg eller Haugesund, sier Torp.

– Det betyr at pengene også kommer de andre klubbene til gode, sier han.

Torp peker også på at om norske klubber gjør det bra internasjonalt, vil det bli et større utstillingsvindu for spillere som spiller i norske klubber.

– Som fotballelsker og glad i norsk fotball, så er dette her utrolig gode nyheter. For min del kan man ikke gjøre annet enn å heie på alle norske lag som er ute i Europa. Det gjelder også alle norske spillere som representerer klubbene sine, men ikke minst Norge, sier NRKs fotballekspert, med fortid som Brann-spiller.

Molde og Kristian Eriksen snublet hjemme mot svenske Elfsborg i den første playoffkampen til Europaligaen. Møringene må dermed vinne i Sverige i returkampen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Karl-Petter Løken i NFF peker også på at de klubbene som er i europeisk fotball kan bruke mer på spillere i andre norske klubber.

– Det bidrar til investeringer i anlegg, slik at du kan drive enda bedre spillerutvikling. Og en god topp bidrar også til å trekke de andre klubbene med seg oppover, sier han.

– Så nei, jeg er ikke redd for et skille. Vi trenger mer penger inn i norsk klubbfotball. Det er veldig gledelig det vi ser nå av utvikling, at vi klarer å hevde oss, fortsetter han.

Hva betyr det for klubbene?

Daglig leder i Sportsklubben Brann, Christian Kalvenes, sier at inntektene fra europacupkamper er viktig for å skape stabilitet og bygge en toppklubb over tid.

– Norske lag har en egen eierskapsmodell. Vi har ikke en rik milliardær fra USA eller Europa. Da er disse inntektene utrolig viktige for at de norske klubbene kan vokse og drives bærekraftig, sier han.

Det er utrolig viktig med pengene fra europeiske kamper ifølge Christian Kalvenes Foto: Charlotte Haarvik Sanden

Rosenborg gjorde seg bemerket i europeisk fotball på 90-tallet og 2000-tallet da de flere ganger var i Mesterligaen og slo lag som Real Madrid, AC Milan og Borussia Dortmund.

Nå er det flere om beinet, og det er positivt, skal man tro Kalvenes

– Hvis man har fire-fem lag som kjemper om disse plassene, løfter det konkurranse nivået for de norske klubbene inn mot de skandinaviske og europeiske klubbene. Det er ikke tvil om at det er viktig for norsk fotball, sier Kalvenes.

– Gir flere muligheten til å bygge klubb

Brann vant 2–0 mot kasakhstanske FC Astana i Bergen sist torsdag. Vinner de kampen borte torsdag, er de i ligaspillet (tidligere gruppespill) av Serieligaen.

– Dette er en viktig liga for oss, som vi faktisk har vist oss konkurransedyktig i. Mesterligaen er kremen av kremen av Europa og et trangt nåløye. Serieligaen gir muligheten for å bygge en klubb tilgjengelig for flere norske klubber, sier han.

Dette kan norske klubber tjene i år Om Bodø/Glimt kvalifiserer seg for Mesterligaen er de sikret omkring 217 millioner kroner. Videre kan de tjene omtrent 25 millioner kroner for hver seier i ligaspillet og 8 millioner for uavgjort. De er allerede sikret ligaspill i Europaligaen. Der får de 50 millioner kroner. Molde kan kvalifisere seg for Europaligaen og vil da være sikret 50 millioner kroner. De er allerede sikret ligaspill i Serieligaen og dermed også 37 millioner kroner. I Europaligaen får man 5 millioner kroner per seier i ligaspillet og 1,7 millioner for uavgjort. Brann er det eneste norske laget som fremdeles er med som ikke er sikret en pengesum. De kan kvalifisere seg for Serieligaen. Da sikrer de seg 37 millioner kroner. I Serieligaen får man 4,7 millioner kroner for seier og 1,5 millioner for uavgjort i ligaspillet. Tallene er hentet fra UEFA.

I fjor tjente Molde mest av alle eliteserieklubbene viser Toppfotballbarometeret 2024. De tjente 345 millioner kroner. En betydelig del av dette kommer av suksessen i Europaligaen, forteller daglig leder Øystein Neerland.

– Det gir oss muligheten til å bygge treningsanlegg og utvikle klubben, både på dame- og herresiden.

– Er det viktigere nå enn før å komme med i Europa?

– I et økonomisk perspektiv så vil jeg si at det er viktigere, i og med at det er såpass store summer som det er blitt. For Molde Fotballklubb er det en målsetting hvert år å delta i ligaspill som det er nå, sier han.

Øystein Neerland sier at inntjeningene kan bidra til å utvikle klubben på både kvinne- og herresiden. Foto: Roar Strøm / NRK

Torsdag tapte Molde 1–0 mot svenske Elfsborg i playoff til Europaligaen.

