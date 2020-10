86 personer omkom i drukningsulykker i 2019. Alle de registrerte drukningsdødsfallene skjedde utendørs, ifølge Redningsselskapet.

Nå skal et nytt livredning- og selvbergingskurs i sjøen gi unge kompetansen til å påvirke den dystre statistikken.

– Det kommer sikkert til å være ganske kaldt, men jeg kommer til å klare meg, sier Magne Hus (14).

I en gammel sjøbod nede i vannkanten i Skuteviken i Bergen drar en niendeklasse på seg trange våtdrakter.

De får oppleve en gymtime som få ungdomsskoleelever har hatt før dem.

UTBYTTE: Magne Hus (14) synes at alle burde ha fått livredningskurset. – Da kan de redde hvem som helst som drukner i vannet, da vet de akkurat hva de skal gjøre. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

– Basseng er statisk

Innføringen av den nye lærerplanen for kroppsøving, startet denne høsten. Fra neste år innlemmes også 10. trinn.

Nå stilles det krav til at ungdomsskoleelevene skal forstå og gjennomføre livberging i vann, ute i naturen.

Redningsselskapet mener at det er viktig at akkurat denne undervisningen er flyttet utendørs.

– Et basseng er veldig statisk. Der er det ikke vær, vind eller strømmer, men ute er det forskjellige forhold fra sted til sted, sier rådgiver Dag Kjetil Tufte i Redningsselskapet.

BUDDY: Prosjektkoordinator Ronny Rosenberg i Redningsselskapet ber elevene om å passe på hverandre i vannet for å forhindre drukningsulykker. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Melby: – Viktig at opplæring skjer utendørs

Redningsselskapet gjennomfører et «Buddy system», hentet fra dykking, hvor to og to elever skal passe på hverandre i vannet.

– Vi ser at det har vært drukningsulykker blant unge gutter, der noen har svømt av gårde og glemt sistemann, sier prosjektkoordinator Ronny Rosenberg.

Videre ber de elevene om å være helt stille i vannet et par minutter, for at de skal lære seg å håndtere kuldesjokket.

– Hvis du opplever dette i det virkelige livet, så vil du ha en panikk som gjør at man kan svelge vann og drukne. Er man rolig, kan man gjøre en bedre vurdering av hvor nærmeste vei opp fra sjøen er.

OPP TIL KOMMUNENE: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sier det blir opp til kommunene og lærerne å gjennomføre en trygg svømmeopplæring. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

Per 31. september har 78 mennesker druknet i 2020.

– Det er forferdelig trist hver gang noen drukner, og de fleste drukninger skjer utendørs. Derfor mener jeg det er både riktig og viktig at deler av opplæringen skjer utendørs. Å svømme og drive livredning ute og inne er noe som kan oppleves veldig forskjellig, skriver kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en e-post til NRK.

Hvordan alle landets ungdomsskoler faktisk skal gjennomføre en trygg livredningsopplæring utendørs, overlater kunnskapsministeren til kommunene.

Det er opp til lærerne og skolene selv å velge metoder og hvilke ressurser de bruker i opplæringen.

– Jeg har stor tiltro til at skoleeierne sammen med lærerne finner gode løsninger for å drive god og trygg svømmeopplæring – også utendørs, opplyser Melby.

HALVPARTEN: Denne høsten tilbyr Redningsselskapet et gratis livredningskurs til halvparten av niendeklassingene i Bergen. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– En risiko

Denne høsten tilbyr Redningsselskapet et gratis livredningskurs til halvparten av niendeklassingene i Bergen.

De håper at de kan tilby kurset nasjonalt neste år.

– Vi har perfekte lokalisasjoner og kan gjøre dette på en sikker måte. Hvis en lærer skal gjøre dette selv, er det en risiko for at det kan skje noe galt, sier Rosenberg.

Statsråd Melby vil verken anbefale eller godkjenne konkrete undervisningsopplegg.

– Hvis kommunene ønsker å inngå avtaler som dette står de fritt til det, så lenge de påser at de følger læreplanene, sier statsråden.