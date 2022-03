Norske barnehagar førebur foreldre på «ei eventuell atomhending»

Filosof Sigurd Hverven:

– Nyhetene inneholder allerede oppslag om at det foregår kamphandlinger ved atomkraftverk i Ukraina, og at Russland øker atomberedskapen. Det kan gi grunn til uro i seg selv. For folk som er blitt urolige, kan kanskje brevet med informasjon om at barnehager og skoler har jodtabletter virke beroligende. Vi blir tatt hånd om. Brevet gir da et innrykk av at det er myndighetenes ansvar å beskytte borgerne mot eventuelle radioaktive utslipp. Det kan være et gode, med tanke på at det er snakk om en fare som mange kan føle seg maktesløse overfor, som enkeltmennesker: Den er usynlig, den kan ramme når som helst, den rammer barn og unge spesielt.

– På en annen side gir brevet inntrykk av at det nettopp nå er fare på ferde. Hvorfor skulle de ellers sende ut informasjon om «atomhendelser»? Det kan kanskje føre til unødig stress. Folk kan begynne å hamstre jodtabletter, og det kan bli en mangelvare. For selv om barna kan få tabletter i barnehagen, er det uklart om tilgangen på jod er sikret for unge voksne, eller hvis en atomhendelse skulle inntreffe når barna ikke er i barnehagen eller på skolen.