Norske Annie til topps i prestisjetung Billboard-kåring

Comebacket til 43 år gamle Anne Lilia Berge Strand har gått over all forventning for bergensartisten, som for de fleste er bedre kjent under artistnavnet Annie. Spesielt publikum i USA har trykket henne til sitt bryst, noe som ble svært tydelig da hun raskt gikk i teten på bransjemagasinet Billboards kåring av årets beste plater.

Nå er avstemmingen avsluttet, og det endte med brakseier.

Taylor Swift på andreplass

Hele 46 prosent av Billboard-leserne mener at hennes seneste album «Dark Secrets» var det aller beste pop-albumet i 2020. Nærmeste konkurrent er superstjernen Taylor Swift, som kapret andreplassen med nesten 16 prosent av stemmene for platen «Folklore».

– Tusen takk for all kjærligheten og alle stemmene. Jeg setter utrolig pris på det. Jeg håper musikken gjorde dagene deres litt lysere, skriver Annie på Facebook.

Lenger nede på listen finner en navn som Shawn Mendes, Blackpink, Dua Lipa, Lady Gaga og Miley Cyrus, for å nevne noen.

– Det er utrolig gøy og veldig morsomt. Jeg er stor fan av mange av disse artistene, så det er helt fantastisk. Jeg har nesten ikke ord, sa Annie til NRK i romjulen, da det ble klart at hun ledet avstemmingen klart.

KRITIKERROST: Annie har høstet strålende kritikker for sitt tredje album. «Mørk og mektig retro-triumf», skrev VG, som trillet en sekser på terningen.

– Albumet 2020 desperate trengte

Den voldsomme oppmerksomheten i USA kommer etter at journalistene i Billboard tok «Dark Sectrets» med på bladets egen liste over årets 25 beste popalbum:

«Annies «Dark Hearts» var det norske alt-pop-albumet som 2020 ikke forventet, men desperat trengte», skriver magasinet.

Platen er hennes tredje totalt og hennes første på elleve år. Hun debuterte i 1999 og slapp sitt første album, «Anniemal», i 2004.

Annie har selv sagt til NRK at hun tror at albumets rolige musikalske uttrykk passer bra til 2020, og at det kan forklare hvorfor det har slår så godt an.

– Først og fremst tenker jeg at det er et ganske godt og solid album. Det er et rolig album som på en måte definerer 2020. Det er ikke noe dansealbum, men et album man hører på når man slapper av hjemme, sier hun.