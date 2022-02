– Det er kjempevondt. Kjempevondt. Eg gret kvar dag. Gret og er redd, seier Viktoriya Shulga Halleland.

Norsk-ukrainaren sit i Hardanger og følgjer med på det som skjer i heimlandet.

Ho held tett kontakt med familie og vener i Ukraina. Dei er urolege, men prøver å halda seg så rolege som mogleg.

– Eg har lyst til at mamma skal bli med meg til Noreg slik at eg kan beskytta ho her. Pappa og.

Men førebels er ikkje mor hennar innstilt på å reisa.

– Mamma trur ikkje at det skal skje eksplosjonar eller angrep. Dei vil ikkje tru at det blir krig.

Viktoriya Shulga Halleland saman med mora som ikkje ynskjer å reise til Noreg med det første. Foto: Privat

– Alt kan skje

– Det er vanskeleg å sitja her no. Kroppen deler seg i to. Halve i Ukraina og halve her, seier Taras Pochayivskyy.

Han har budd på Stord sidan 2009, men store delar av familien hans bur i Ukraina.

Han har kontakt med familien kvar dag. Dei seier situasjonen er vanskeleg.

For han er det ikkje utenkjeleg at han reiser til Ukraina for å kjempa dersom det blir krig.

– Eg trur alt kan skje. Eg trur ikkje Putin stoppar, han har så stor appetitt.

Taras Pochayivskyy tykkjer situasjonen er vanskeleg. Foto: Olav Røli

Trur det ikkje før han ser det

19 år gamle Ivan Korchagin frå Ukraina og Sande i Vestland er ikkje like bekymra. Han trur ikkje krigen kjem til å bryta ut.

– Eg trur det handlar mest om å skapa så mykje frykt, panikk og emosjonelt press som mogleg.

Ivan Korchagin er ikkje veldig uroa. Foto: Steinar Lote / Steinar Lote

Når han har snakka med folk frå heimbyen sin, tykkjer han ikkje dei verkar veldig stressa.

– Dei fleste trur ikkje det kjem til å skje noko.

Korchagin peikar på at folk generelt ikkje vil gå til krig. Dei vil leva.

Sjølv trur han ikkje det blir krig før han ser det.

– Viss sjølve krigen byrjar, hæren går over grensa og bombinga startar, då forstår eg at eg hadde feil, seier han.

Olga Mosand seier vener og familie førebur seg på krig i heimlandet. Foto: Privat

Fryktar ny sovjetunion

Olga Mosand er leiar for Den Ukrainske foreininga i Trondheim. Ho reagerte sterkt på talen Putin heldt måndag kveld.

– Det høyrest ut som anerkjenning av krig. Eg er redd det blir ein stor krig, og at det blir slik som i Syria.

Ho fortel at vener og familie ho har snakka med førebur seg. Dei kjøper våpen og gjer seg klare til å stilla opp for landet sitt.

– Nokon har planar om å reisa, men der er 40 millionar ukrainarar. Kvar skal dei reisa? Dei har ingen plassar å reisa til.

Mosand fryktar at Putin prøver å gjeninnføra ein sovjetunion.

Kart over Øst-Ukraina som viser de opprørskontrollerte områdene samt regionene Luhansk og Donetsk.

Håpar russarar tenkjer seg om

Òg for russarar i Noreg er dette ein spesiell situasjon. Evgeniya Khorollseva har vakse opp i Kalmykia, sør i Russland.

Ho meiner det som skjer i Ukraina er forferdeleg.

– Det er katastrofalt. Eg kan tenkja meg at fleire millionar russarar sat klistra til TV-skjermen og følgde med i går.

Ho skildrar det som eit hinsides teaterstykke med styresmaktene og militærleiinga i Russland.

– Når me ser bruk av militærmakt og våpen, så håpar eg verkeleg at stadig fleire russarar stoppar opp og tenkjer «kva er det me eigentleg driv med?» og «kva slags styre har me?".