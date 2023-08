To norske lag skal kjempe for gruppespill i serieligaen torsdag kveld. Brann og Bodø/Glimt har begge uavgjort fra første kamp, mot henholdsvis nederlandske AZ Alkmaar og rumenske Sepsi.

Det er derfor helt åpent hvem som tar seg videre. Glimt - Sepsi starter kl. 18.00, Brann - AZ Alkmaar kl. 19.00.

Kan bli historisk

Hvis begge lag vinner, vil Norge for aller første gang ha tre norske klubber i gruppespill i Europa: Brann, Bodø/Glimt (begge Conference League) og Molde (Europa League).

– Det er historisk, sier Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball.

Norge har riktignok hatt tre lag i gruppespill i Europa samtidig - sist gang i 2005. Men ikke etter at Europaligaen, som vi kjenner den i dag, kom i 2009, poengterer Øverland.

Tre lag i gruppespillet vil òg øke sjansen for flere norske klubber i de europeiske turneringene.

– Det hadde vært en drøm, sier Øverland.

Målsatsing for Norsk Toppfotball

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har et poengsystem, en såkalt koeffisient-rangering av europeiske klubber.

Koeffisienten er basert på resultatene til klubbene de siste fem årene. Nasjoner får poeng for seier og uavgjort i alle kamper man spiller i europeiske turneringer.

Slik ser UEFA sin poengfordeling ut torsdag formiddag. Foto: UEFA / Skjermdump

Per dags dato ligger Norge på en 15. plass på denne rangeringen. Med en 13., 14. eller 15. plass, vil vi få ett ekstra lag inn i Europa-spill i 2025.

Ifølge Øverland er topp 14 et viktig mål for Norsk Toppfotball.

– Hvis du sammenligner med Premier League, så har de syv lag i Europa. Hvis lille Norge får fem... Det høres jo helt tullete ut! Da får vi slutte å klage over at det bare er de store ligaene som får alle mulighetene. Da har lille Norge fått en fantastisk mulighet!, sier Øverland.

Plasseringen er ikke endelig før Mesterligafinalen er ferdigspilt 1. juni neste år. Men dersom Brann og Bodø/Glimt tar seg videre i kveld, er sjansene gode.

– Jeg tror vi når målet om topp 14 hvis vi får tre lag inn i gruppespill.

Seire i kveld vil bane vei for flere klubber

Tirsdag røk Molde ut av mesterligakvalifiseringen etter tap for tyrkiske Galatasaray. Men de er likevel garantert gruppespill i Europaligaen.

Torsdag kveld skal Brann og Bodø/Glimt som nevnt forsøke og kvalifisere seg til serieligaen, som er det norske navnet på Conference League.

Bodø/Glimts Ulrik Saltnes i kampen mot armenske FC Pyunik, som de til slutt slo ut av kvalifiseringen til gruppespill i serieligaen. Foto: Annika Byrde / NTB

Hvis de klarer det, vil det være tre lag i gruppespill i Europa, og dermed én ekstra mulighet for andre norske lag å spille i de gjeveste europeiske turneringene.

I teorien vil derfor avansement for Brann og Bodø/Glimt kunne gagne alle de andre eliteserieklubbene.

Viking-fansen: – Vil ikke heie på andre lag

Viking er et av lagene som kjemper i toppsjiktet av Eliteserien i år. Per dags dato kniver de med Bodø/Glimt om førsteplassen, med like mange poeng.

Tross mulig Europa-spill i potten, har Viking-supportene ingen planer om å heie på sine norske kolleger i kveld.

– På ingen som helst måte. Vi heier på Viking, og vi kommer til å heie på det laget vi heier på, konstaterer Roar Åkerlund, styreleder i supporterklubben Vikinghordene.

Han understreker at han ikke kan snakke på vegne av alle, men mener at hvis man skal spille i Europa, så må man være god nok etter dagens forutsetninger.

– Europaspill er sånn du ønsker for ditt eget lag, ikke for noen andre, avslutter Åkerlund.

Branns supportersjef: – Helt tussete

Styreleder i Brann sin supporterklubb, Bataljonen, Erlend Vågane, legger seg på samme linje:

– Så lenge det gagner Brann, så er jo det positivt. Hvis det ikke gagner Brann, så betyr det ikke så mye.

Det er ingen tvil om hvem Erlend Vågane (midt i bildet) kommer til å heie på i kveld. Foto: Brann Bataljonen Bergen

– Det er veldig utenfor boksen å heie på andre norske lag som ikke er Brann for vår del, eller for min del i hvert fall. Vi er jo tross alt Brann-supportere, fortsetter han.

Han vedgår at Bodø/Glimt ikke nødvendigvis er deres argeste fiende i Norge.

– Men jeg klarer i hvert fall ikke å heie på andre norske lag som ellers er rivaler. Det blir helt tussete i mitt hode. Vi er jo motstandere, sier Vågane.

Heier på alle tre

Øverland i Norsk Toppfotball mener det vil være et viktig steg for norsk fotball.

– Med fem lag i Europa, vil de fleste eliteserielagene se at det faktisk er mulig å være en av de fem. Brann er et utrolig godt eksempel på det. De spilte i Obos-ligaen i fjor. Hvem drømte om at de skulle spille om gruppespill i Europa i kveld? Ingen.

Selv om han selv er Ham-Kam-supporter, kommer Øverland til å følge spent med på kveldens to kamper.

– Jeg håper naturligvis på tre lag videre. Brann møter et veldig godt lag - den kampen er åpen, slik jeg ser det. Også blir jeg veldig skuffet hvis Bodø/Glimt ikke klarer det i kveld.