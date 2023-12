Det var seint måndag kveld at det norskeigde skipet MT «Strinda» blei treft av ein rakett i Raudehavet utanfor Jemen.

Reiarlaget trur det heile dreier seg om ei misforståing. Men moglege angrep i området uroar bransjen.

– Dette har bekymra reiarlaga stort.

Det seier Sigvald Sveinbjørnsson i Maritime Bergen, ei medlemsstifting for maritime næringar.

Han fryktar fleire angrep i tida som kjem.

– Eg er veldig bekymra for det. Det er eit stort område som er vanskeleg å halda kontroll over og vera sikker på. Det er ei relativt smal kyststripe her, så du treng ikkje veldig lang radius på rakettar for å kunna ramma skip.

Raketten kom frå Houthi-militsen. Ein talsperson har stadfesta at dei har «gjennomført ein operasjon» mot skipet «Strinda».

Vurderer tryggleiken fortløpande

«Strinda» var på veg frå Søraust-Asia til Italia med biodrivstoff.

Ingen om bord vart skadde av raketten eller brannen han starta. Det indiske mannskapet fekk sløkt brannen, Ved hjelp av den franske og amerikanske marinen kom «Strinda» seg til ei trygg hamn, opplyser reiarlaget.

Fakta om skipet «Strinda» Ekspander/minimer faktaboks «Strinda» er ein kjemikalietankar som blir eigd av det bergense reiarlaget J. Ludwig Mowinckels Rederi. Heimehamna er Bergen. Skipet er like over 144 meter langt og litt over 24 meter breidt og er bygd i Japan. Kjelde: J. Ludwig Mowinckels Rederi

– Det viktigaste er jo mannskapet, altså at det ikkje kjem nokon til skade, seier Sveinbjørnsson.

Han er uroa for kva som kunne skjedd om skipet hadde ei anna last enn vegetabilsk olje.

– Du kan jo tenkja deg diesellast, bensin eller andre typar kjemikaliar. Då kan dette skapa veldig store utfordringar, seier han.

Ifølgje Bergen Maritime følgjer reiarlaga i Bergen situasjonen tett og vurderer tryggleiken fortløpande.

Tysdag uttalte reiarlaget til NRK at dei trudde det heile var ei misforståing. Dagleg leiar ved A.J. Mowinckels Rederi, Geir Belsnes, fortalde at skipet hadde «ein tentativ avtale» om å frakta last ut frå ei hamn i Israel i januar 2024.

Denne reisa skulle skje etter den noverande reisa, med atterhald om ytterlegare eskalering i området.

– Militsen har nok fått tak i ei framkomstliste fram i tid som sannsynlegvis er bakgrunnen for angrepet. Dei har truleg misforstått og trudd at skipet skulle til Israel allereie no, sa dagleg leiar Geir Belsnes ved A.J. Mowinckels Rederi.

– Veldig store konsekvensar

Hendinga skjedde rundt 60 nautiske mil nord for Bab al-Mandab-sundet, som ligg sør for Suezkanalen. Kanalen er sentral for varetransport til sjøs.

Houthi-militsen har gått etter internasjonal skipsfart som del av ei regional konflikt som følge av krigen mellom Hamas og Israel.

Laurdag varsla dei at alle skip på veg til Israel er mål, uavhengig av nasjonalitet.

Sveinbjørnsson i Bergen Maritime meiner det ikkje er noko forsikring at militsen har sagt at dei berre angrip båtar som skal driva handel med Israel.

– Faren her er jo at heile handelsstraumen opp langs Suezkanalen stoppar opp. Det kjem til å få veldig store konsekvensar. Det kjem me til å merka på kroppen.

Han viser til då kanalen vart sperra ein lengre periode, fordi eit konteinarskip sette seg fast på tvers for to og eit halv år sidan.

– Me snakkar ikkje berre om gøye ting som syklar og forbruksartiklar. Mange av kjemikalietankarane fraktar rundt på vegetabilske oljar og kjemiske produkt som er heilt avgjerande for at me skal laga dei produkta me gjer.

Han peikar på at det militære nærværet har auka i området.

– Etter at det spissa seg til og krigen i Gaza braut ut, så har jo eigentleg alle makter som ønskjer at sjøvegane skal vera opne strøymt til området for å halda ferdselsårene opne.

Ifølgje Maritime Bergen har Noreg rundt den fjerde største shippingflåten i verda, målt i verdi. 40 prosent av den norske flåten høyrer heime i Bergen.

– Det er fleire bergenske og norske kjemikalietankarar i området der no.

Sveinbjørnsson viser til at det å segla rundt i verda stort sett er trygt.

– Elles hadde frakt av varer vore kolossalt dyrt. Ingen hadde gjort det, og ingen hadde forsikra laster.