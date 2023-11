Norge skal bosette 37.000 flyktninger i 2024

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna holder i dag pressekonferanse for å informere om behovet for å bosette flyktninger i 2024.

– Kommunene har gjort en imponerende innsats. Vi skal fortsatt vise solidaritet med og ta vår del av ansvaret for mennesker på flukt. Derfor trenger vi at kommunene stiller opp igjen, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

– Samtidig ser vi at høye innkomster over tid legger press på kommunene og styresmaktenes kapasitet og tjenester på en rekke områder. Når vi nå planlegger å bosette rekordmange flyktninger for tredje år på rad, krever det enda mer av fellesskapet, legger hun til.

1000 flyktninger i uken

Siden Russland sitt angrep på Ukraina, har kommunene bosatt 50 000 flyktninger fra det krigsrammede landet.

De siste månedene har Norge i snitt mottatt rundt 1000 flyktninger fra Ukraina i uken. Det er mer enn Sverige, Danmark og Finland til sammen. Justis- og beredskapsdepartementet har allerede varslet at når så mange kommer til Norge, så må asylsøkere regne med å bo lenger i mottak.

– Fortsatt høye ankomster setter både mottakssystemet og bosettingen under press. Derfor har regjeringen allerede gjort noen tiltak og tilpasninger for å håndtere situasjonen. Vi følger situasjonen og vil vurdere nye tiltak dersom det er behov for det. Hvilke justeringer vi eventuelt skal gjøre, må vi komme tilbake til, sier Brenna i pressemeldingen.

Vil få ukrainere raskere ut i jobb

Mange ukrainere i Norge kommer seg nå ut i jobb og forsørger seg selv, opplyser regjeringen i sin pressemelding. Samtidig er det mange flere som skal ut i arbeid i tiden som kommer. Regjeringen har derfor sendt på høring et forslag om å spisse introduksjonsprogrammet med mål om å få enda flere raskere i jobb.

– Jeg mener arbeidsplassen er den beste integreringsarenaen. I løpet av høsten og vinteren vil tusenvis av ukrainere være ferdig med introduksjonsprogrammet, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

610 enslige mindreårige flyktninger

Alle Norges kommuner blir bedt om å bosette nye flyktninger. Av de 37 000 nye ukrainske flyktningene som er planlagt bosatt i landet, er 610 av dem enslige mindreårige.