Norge godkjenner omstridt medisin mot cystisk fibrose: – Betyr at vi får leve

Norske pasienter med cystisk fibrose kan nå ta i bruk den dyre, men effektive medisinen Kaftrio.

Medisinen er allerede i bruk i over 20 land. Blant disse er Danmark, hvor den har blitt omtalt som et mirakel i danske medier.

Det har vært lange forhandlinger for å få den godkjent i Norge. I dag ble medisinen godkjent for bruk her i landet, melder Beslutningsforum for nye metoder i en pressemelding.

TV 2 meldte nyheten først.

– Jeg satt på jobb da jeg fikk beskjed om at medisinen var godkjent. Da var det seiersklemmer, så tørket jeg tårene og sa at jeg må hjem og være med familien, sier Christian Lawley.

NRK har tidligere skrevet om 40 år gamle Lawley fra Bergen, som lever med cystisk fibrose.

PUSTEMASKIN: I flere timer for dagen puster Christian inn damp fra saltvann for å løse opp slimet i lungene. Med medisinen Kaftrio kan han slippe dette. Foto: Synne Sørenes

– Det er snakk om å leve

Cystisk fibrose er en arvelig sykdom med forventet levealder på rundt 40 år. Lawley ble selv 40 år i februar.

Medisinen Kaftrio har blitt omtalt som revolusjonerende innen behandling av sykdommen.

Men med en prislapp på 2.7 millioner kroner i året per pasient har det nasjonale beslutningsforumet tidligere vurdert medisinen som for dyr.

Cystisk fibrose Ekspandér faktaboks Cystisk fibrose er ein sjeldan og medfødt sjukdom som fører til at dei slimproduserande kjertlane i kroppen skil ut eit altfor seigt slim.

Det seige slimet påverkar lungene, bukspyttkjertelen og mage-tarmkanalen.

Sjukdommen kan gi pustebry, infeksjonar i lungene og dårleg næringsopptak.

​Cystisk fibrose er ein arveleg sjukdom som blir gradvis verre, og som krev livslang behandling og oppfølging. Kjelde: Helse Noreg.

Lawley hadde i desember i fjor klart å samle inn 1,6 millioner kroner for å få tak i medisinen. Dette ga ham muligheten til medisin frem til juni i år. Etter det ville han gått tom.

Også Lasse Ruud (40) fra Skarnes i Nord-Odal har gjennom spleis fått råd til tre måneder på medisin. Nå får han den av Norge.

– Denne medisinen har reddet livet mitt. Dette betyr alt, sier han.

BETYR ALT: Lasse Ruud (40) har cystisk fibrose og har kjempet mot sykdommen for sin fire år gamle sønn. Medisinen som nå er godkjent, betyr alt, sier han. Foto: Privat

En hjertesvikt gjør at lungetransplantasjon ville vært veldig usikkert for Ruud. Etter lang ventetid kan han og familien nå senke skuldrene.

– Det er for sønnen min på fire år jeg har kjempet. Jeg ønsker å kunne se han vokse opp.

Nå som medisinen er godkjent for bruk i Norge, gir den gode fremtidsutsikter for både Ruud, Lawley og de om lag 400 personene som lever med sykdommen rundt om i landet.

– Det er helt umulig å forklare hvor mye det betyr. Det betyr at vi får leve. Det er ikke snakk om livskvalitet, det er snakk om å leve, sier Lawley.

KJÆRLIGHETEN: Christian forlovet seg i fjor med kjæresten Silje. Med nytt hus, en tenåringsdatter og en baby på vei har det vært mye å kjempe for. Foto: Synne Sørenes / NRK

Vurderte å flytte til Danmark

I dag skal han feire livet med familien og sin 8 uker gamle datter, etter å ha fryktet døden lenge.

– Det føles som 17. mai, julaften, fødselsdag og dåpsdag på samme tidspunkt.

Selv vurderte han å flytte til Danmark sammen med familien sin, for å få tilgang til medisinen. Nå blir familien i Norge.

SMERTEFULLT: Lawley trener hver eneste dag for å holde sykdommen i sjakk. Foto: Synne Sørenes / NRK

– Vi skal være akkurat der vi er. Det er en fremtid. Vi sitter ikke å skriver testamenter, men kan planlegge for mange år fremover, sier han, og legger til:

– Det jeg kanskje er mest glad for, er at det er 400 pasienter som har fått live i gave i dag.