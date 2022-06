Det var enorme i krefter i sving då eit stort snøskred dundra ned i Kjenndalen i Loen fredag.

Den populære turistdestinasjonen trekkjer til seg reisande frå både inn og utland. Mellom anna grunna det spektakulære landskapet.

Men fredag vart det spektakulære landskapet forvandla til noko livsfarleg.

NRK har fått bilete av Bergen brannvesen som dokumenterer kva krefter som kom ned fjellsida.

– Om lag 150 meter frå sjølve skredkanten ligg det ein bubil. Og både bildelar og innbu ligg strødd utover, seier Håvard Brekke, brannkonstabel i Bergen brannvesen til NRK.

Familien på tre var på veg innover Kjenndalen då raset kom Berre lufttrykket frå raset kasta denne bubilen over 10 meter ut av vegen Bubilen er heilt knust, og deler ligg strødd rundt omkring Politi og brannvesen meiner familien har vore veldig heldige. Dei slapp frå det med nokre små skader

På veg inn i dalen

Bilen høyrer til ein familie på tre frå utlandet.

– Dei køyrde innover i dalen då raset kom. Far køyrde, og mor og barn sat på, seier Vidar Stavik i politiet i Stryn.

Han fortel at dei er prega av hendinga, og at dei vert teke vare på av kriseteam frå Stryn kommune.

LANGT FRÅ RASET: Vinden frå raset har vore veldig sterk. Foto: Bergen brannvesen

– Bergen brannvesen har vore i bubilen og henta naudsynte ting til dei, som pass og telefon. Mannskapa frå brannvesenet hadde vanskar for å tru at det gjekk an å overleva noko sånt, fortel Davik.

Dei tre i bilen skal ha sloppe frå raset med nokre små skader.

Søkjer vidare

Ved bilen ligg det alt frå klede og sko, til gardiner og barneleikar. Sjølve bilen vert av Brekke skildra som både knust og trykt saman. Og han ligg berre to meter frå ein skrent på fire meter, som leiar rett ned i elva.

Stavik i politiet meiner historia om bubilen seier noko om det enorme krisepotensialet skredet hadde.

– Det var om lag 44 personar i nærleiken av dalen då raset kom, inkludert ein buss med 12 pensjonistar, fortel den lokale politileiaren.

FRÅ SKRENT: Bubilen vart liggjande ganske nært ein skrent, ifølgje brannvesenet. Foto: Bergen brannvesen

I den siste oppdateringa frå Vest politidistrikt laurdag kveld skriv dei at fjellsidene vart spylt av eit brannhelikopter for å fjerna lause massar.

Dette for å gjera området sikrare for søk.

– Utover kvelden vil Norske Redningshunder søkja i dei områda som er vurdert som trygt, heiter det i pressemeldinga.

GJER NYE AVHØYR: Politiet er framleis ikkje heilt sikre på om det var folk i området då skredet gjekk. Dei snakkar på nytt med vitne. Foto: Wibeke Bruland / NRK

Nye avhøyr

Når NRK snakkar med det lokale politiet klokka 21 laurdag kveld, held dei på med å avslutta søka for kvelden. Dei er no meir og meir sikre på at ingen er teke av raset.

– Me har saumfare heile Lodalen på leit etter telt og bilar som er forlaten. Det har me ikkje funne, og me har heller ingen saknameldingar. Men me vil ha vidare innsats i rasområdet også søndag, fortel Stavik.

Politiet jobbar vidare med å gjera greie for alle utanlandske turistar i området. Dei understrek at ingen førebels er sakna etter raset, men at vitneobservasjonar om talet på personar i området før raset gjev motstridande opplysningar.