Noreg tok gull i EM i fallskjermhopping på Voss

Denne veka har det vore europameisterskap i fallskjemhopping på Voss. Noreg tok eitt gull og to bronser i tre av dei seks greinene. Gullet blei teke i vertikal formasjonshopping. Bronsemedaljane var i formasjonshopping for kvinner og friflyging for menn.