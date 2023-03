Noreg og Storbritannia styrkjer energisamarbeidet

Goran Durakovic, doktorgradsstipendiat på NTNU, forskar på moglegheitene for Noreg i det europeiske grøne skiftet

– Det er fint å sjå at dette samarbeidet blir konkretisert og tettare. Noreg har lenge forska på karbonfangst, og det har byrja å gi avkastning. Det ser vi i Langskip-prosjektet, og breiare i Northern Lights satsinga, og no denne avtalen. Storbritannia har ein del fellestrekk med Noreg når det gjeld offshorenæringa, slik at dei er garanterte interesserte i å lære noko av dei norske satsingane. Samtidig er norske bedrifter, slik som Equinor, også veldig involvert i det britiske energisystemet, både i form av olje og gass, og havvind. Dette samarbeidet trur eg derfor kan vere veldig økonomisk verdifullt for Noreg når det blir realisert i utbygging av prosjekt – anten om det skjer på norsk eller britisk sokkel.

Ola Elvestuen, Venstre

– Det er fint med tettare samarbeid med Storbritannia om hydrogen og karbon fangst og lagring, men det viktigaste regjeringa må gjere for å drive utviklinga framover er å ta karbonfangst og -lagring i bruk der det er nødvendig i Noreg. Det er meiningslaust om regjeringa lèt Equinor bruke opp alt kraftoverskotet i Nord-Noreg for å elektrifisere Melkøya når karbonfangst og -lagring er ei tilgjengeleg og kostnadseffektiv løysing. Dei må stille krav til petroleumsnæringa at dei i mykje større grad må løyse sine eigne utsleppsproblem med eigen teknologi. Karbon fangst og lagring er velkjent tilgjengeleg teknologi.

Sigrun Aasland, leiar i Zero

– Det er bra å samarbeide om å rulle ut viktige klimateknologiar. I tillegg må den norske regjeringa lære av britane kor viktig differansekontraktar er for realisering av havvind, hydrogen og CCs.

Benedicte Solaas, direktør i Offshore Noreg

– Dette er veldig gode nyheiter og viser at det arbeidet næringa gjer på norsk sokkel er viktig for at Europa skal nå klimamåla sine og for at vi skal vere ein langsiktig leverandør av energi med låge utslepp, både frå produksjon av olje og gass og lågutsleppsløysingar som hydrogen og CO2-fangst og lagring. Dette understrekar at Noreg er ein attraktiv samarbeidspartnar og understrekar behovet for å vidareutvikle norsk sokkel.