Josiane Kremer, Statkraft

– Den nordiske vasskrafta skil seg frå størsteparten av den europeiske vasskrafta med bidraget sitt til balansering av kraftsystemet gjennom lagring og fleksibilitet. Desse eigenskapane er viktige i energi-omveltinga og innfasing av ikkje-fleksibel fornybar kraft. Det er derfor viktig at vi sørgjer for at dette blir teke i betraktning i rammevilkåra gjeldande for vasskraft. Statkraft vurderer endringsforslaget som ei unødvendig belastning for vasskrafta fordi miljø- og berekraftsforventningar allereie blir dekt av anna eksisterande regelverk.

Bård Ludvig Thorheim, Høgre

– Regjeringa må vere framoverlente og på vakt mot dei forslaga som jamleg kjem nedanfrå i EU-systemet og som står fram som systematiske angrep på vasskrafta. I ei tid som no då Europa skrik etter meir fornybar energi frå sikre kjelder så kan det umogleg vere rett tida for å foreslå at ny vasskraft ikkje skal vere støttegodkjent der slikt blir tilboden, og at det til alt overmål ikkje skal telje med i fornybarmåla. Når det i tillegg blir foreslått at ny småkraft pr. definisjon ikkje skal reknast som ei berekraftig energikjelde sjølv om dei blir bygde med moderne miljøvilkår så er underkomiteane i EU på ville vegar etter vårt syn.

Sofie Marhaug, Raudt

– Det er typisk at norsk vasskraft blir straffa i EU-systemet. Få land der har same avhengnad av vasskraft som Noreg. Den norske vasskrafta er ein svært, svært klimavennleg energikjelde, og det er tragisk om det ikkje blir synleggjort. Samtidig må vi hugse at det er store miljøinngrep ved massiv utbygging av vasskraft òg, såg eit system som legg press på store og viktige vassdrag, med dei økosystema som høyrer til, vil også vere veldig, veldig dårleg.

Marius Arion Nilsen, Frp

– Alarmklokkene bør ringje i både i Brussel og i regjeringskontora her heime når ein ser dei føreslåtte tillegga. Europeiske land skrik etter norsk energi for å lausrive seg frå russisk gass. Då heng det ikkje på greip å ha eit system som feilaktig klassifiserer norsk vasskraft som lite berekraftig. Her forventar eg at regjeringa omgåande opprettar dialog, legg press på EU og seier at dei nye tillegga er uakseptable.

Atle Simonsen, kommunikasjonssjef i Lyse AS

– Vi støttar dei synspunkta som er fremja i brevet til Europaparlamentet.