Utlendingsdirektoratet (UDI) har i dag presentert tre scenario for kor mange ukrainske flyktningar som vil kome til Noreg i løpet av året.

Lågt scenario: 20.000–25.000 flyktningar

Midtscenario: 50.000–70.000 flyktningar

Høgt scenario: 90.000–120.000 flyktningar

– Regjeringa held fram å rigge Noreg for å handtere at fleire titusen ukrainske flyktningar kan komme hit i månadene som kjem. Vi må ta høgde for at flyktningstraumen kan vare lenge, og regjeringa har derfor bedt politiet opprette eit nytt registreringssenter på Gardermoen, seier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

UDI skriv på si eiga nettside at det er «svært vanskeleg å vurdere kva for eit scenario som vil vere mest realistisk. Det vil avhenge av krigsforløpet, den humanitære situasjonen i Ukraina og situasjonen i nabolanda.»

Så langt har 13.000 ukrainske flyktningar kome til Noreg.

15. mars la UDI fram eit scenario for 30.000 flyktningar til Noreg. Det same talet ligg til grunn for «Ukrainapakka».

Statsminister Jonas Gahr Støre sa på same tid at regjeringa førebur seg på å handtere «ein ekstraordinær situasjon med opp mot 100.000 flyktningar».

Foreløpige undersøkingar, gjeve att i Minerva, viser at 72 prosent av ukrainarane ikkje ser for seg å bli verande i det landet dei har flykta til.



Utlendingsdirektoratet (UDI) justerer ned anslaget for kor mange ukrainske flyktningar som vil kome til Noreg. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Ukrainske flyktningar ville ikkje fly til Noreg

Den nye prognosen til Utlendingsdirektoratet bryt med biletet som har teikna seg den siste veka.

Søndag viste Dagsrevyen ein reportasje om ukrainarar som alt no vender heim til Ukraina.

Dagen etter melde NRK at ukrainske flyktningar i Moldova takka nei til å bli flydd til Noreg. I staden ville dei «sjå an utviklinga».

Eit anna teikn er at utvandringa frå Ukraina i all hovudsak går vestover og sørover, og ikkje nordover mot Noreg.

– Noreg er eit av dei dyraste landa å bu i, sa Ukrainas ambassadør til Noreg, Vjatsjeslav Jatsjuk, til Aftenposten.

Han la til at han trudde det ville kome 10.000 ukrainarar til Noreg.

Det er Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) som busett flyktningar i Noreg.

– Per i dag legg vi siste prognose frå berekningsutvalet til grunn. Denne ligg fast fram til det kjem ein ny prognose, sa IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn på måndag.

HJARTEROM: Marius Dalin i Sunnfjord har opna heimen sin for ukrainarar på flukt. Men førebels har det ikkje vore nokon å opne døra for. Foto: Oddgeir Sæle / NRK

Opne dører, men flyktningane manglar

I Sunnfjord i Vestland har kommunestyret vedteke at dei skal ta imot 150 flyktningar.

Blant dei som har opna heimen sin for ukrainarar på flukt er Marius Dalin.

Men førebels har det ikkje vore nokon å opne døra for.

– Eg kjenner jo personleg på dette behovet for å gjere noko, så no er vi utolmodige med å komme i gang med det vesle vi kan gjere, seier han.

Så langt har ingen ukrainarar kome til kommunen via det offisielle mottaksapparatet.

– Det er vanskeleg å berre sjå på det utan å kunne gjere noko som helst, seier Dalin.

TOMT: Slik ser den tomme leilegheita i Sunnfjord ut. Foto: Oddgeir Sæle / NRK

Håper dei kan «redde innbyggartala»

I mars fortalde NRK at Sør-Varanger rigga seg for å ta imot 500 ukrainske flyktningar, og at fleire kommunar i Finnmark håper dei kan «redde innbyggartala» ved å ta imot flyktningar.

Helge Eide, områdedirektør i samfunn, velferd og demokrati i KS, uttalte i den samanheng at resonnementet kan hende bygde på sviktande føresetnader:

– Vi veit ikkje kor lenge behovet for å søke tryggleik i Noreg kjem til å vere til stades, så eg trur vi må vente litt med å fastslå at dette kan bli ein viktig del av den permanente auken av folketalet, sa han til NRK.

I Ullensvang har tre bussar med 110 flyktningar kome til kommunen.

Også her vende kommunen seg til innbyggarane for å høyre om det var bustadar tilgjengelege til flyktningar.

Det var det.

– Vi blei «rent ned» av folk som hadde bustadar til flyktningar, seier Roald Aga Haug (Ap), som er ordførar i kommunen.

Han legg til:

– Vi håper at det vi gjer her no kan vere til hjelp.