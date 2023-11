Noreg får kritikk i EU-referat

Møtereferata i Brussel har tradisjonelt eit diplomatisk språk, men i eit nytt referat får Noreg kritikk for tida vi bruker på å innføre energidirektiv frå EU.

Med tilvising til Fit for 55 skriv EØS-rådet at dei har sett «svært lite progresjon («we have seen very little progress»). Dei legg til at arbeidet må ha «topp prioritet» og at ingen av partane «har råd til» forseinkingar.

NRK har tidlegare skrive at europeiske lover hopar seg opp på norskegrensa.