Noreg er eit av dei verste landa å jobbe i – det har Victor fått kjenne på

– Eg opplevde at kundar snudde i døra og ikkje ville ete her fordi eg ikkje kunne norsk, seier portugisiske Victor Aguiar.

Då han kom til bygda Sogndal i 2011, kunne han ikkje norsk. Og engelsken var ikkje så god den heller.

– Det var eit vanskeleg språk å lære seg, seier han og tenker tilbake på seg sjølv som 19- åring.

Spolar vi fram til i dag, er problemet like stort.

Erlend Fardal Lunde, som er styreleiar i eit selskap som eig fleire av serveringsstadane i Sogndal, har fått nok.

– Det er ikkje akseptabelt og eg kjenner eg blir frustrert når det kjem inn klagar som at «dei kan ikkje norsk».

Erlend Fardal Lunde blir frustrert over at dei utanlandske arbeidarane blir møtt av ufine nordmenn. Foto: Ole Kristian Svalheim / NRK

Eit av dei verste landa å jobbe i

I ein ny rapport frå InterNations, som for tiande år på rad har spurt nesten 12.000 expat, blir Noreg rangert som det nest verste landet å jobbe i.

I alt hamnar Noreg på 52.-plass av 53 land, og får passet påskrive:

Vi er for «uvennlege» å rekne.

– Det er ganske trist og overraskande at vi er så langt nede, seier Linn Aarem, som besøker Park Café i Sogndal.

– Om du kjem inn i varmen hjå ein nordmann, så har du ein venn for livet. Men vi er kanskje litt dårlegare på å sleppe folk inn, seier venninna Kari Deraas.

I fjor leverte det såkalla pensjonsutvalet forslag til «eit forbetra pensjonssystem» til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Bakgrunnen for dei føreslåtte endringane er at vi lever stadig lengre, og at det blir færre yrkesaktive for kvar pensjonist.

Tidlegare var det fire nordmenn per pensjonist. I dag er talet to, og «alle» er samde om at vi treng meir arbeidskraft.

Administrerande direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold meiner det kan bli store konsekvensar om vi ikkje møter utanlandske arbeidarar på ein betre måte.

– Vi må bli meir inkluderande, seier ho.

– Alternativet er at arbeidskrafta reiser til Danmark, Tyskland, Polen eller eit anna land. Då stoppar helsesektoren, sjukeheimane og reiselivet opp.

NHO Reiseliv-sjef ber nordmenn om å skjerpe seg i møte med utanlandsk arbeidskraft. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Frå utskjelt til eigar

På Park Café i Sogndal er realiteten at dei må legge ned drifta om dei ikkje nyttar utanlandsk arbeidskraft.

Ein av dei som blei verande er nettopp Victor frå Portugal.

Det var ikkje gjeve at han blei, men 12 år seinare er han bedriftsleiar og eigar av tre serveringsplassar i Sogndal.

– Gje folk ein sjanse og litt tid, så kan dei bli ein del av samfunnet vårt, seier Erlend Fardal Lunde. Les også: Unge ferievikarar blei skjelt ut – hotelleigar ber vaksne skjerpe seg

For Victor trivast no kjempegodt mellom fjell og fjordar i Sogn, og språket er ikkje lenger eit problem.

– Det er ingen som trur eg er frå Portugal. Dei trur eg er frå Sogn, seier portugisaren på sognemål og ler.

Kundane på Park Café i Sogndal synest det er vanskeleg å forstå at Victor kjem frå utlandet. Foto: Ole Kristian Svalheim / NRK