NorDrikk har tømt lageret

Seks tilsette på Nordfjordeid kan bli permitterte etter at NorDrikk har sendt ut permitteringsvarsel. NorDrikk er distributør for Ringnes, og køyrer ut produkt som PepsiMax, Solo og øl på Søre Sunnmøre og i heile Sogn og Fjordane. No er dei råka av streiken. Avdelinga på Nordfjordeid hadde siste utkøyring av varer på måndag, skriv Fjordabladet.