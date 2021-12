Nordmenn kastar mindre

– Vi må alle lære oss å kaste mindre! Et av våre nasjonale miljømål er at veksten i avfall skal være lavere enn den økonomiske veksten. Tallene for 2020 kan jo tolkes som om vi i fjor klarte målet vårt, men som også SSB påpeker skyldes nok nedgangen den lave aktiviteten i deler av næringslivet på grunn av korona. Det er derfor viktig at vi ikke tolker tallene som en hvilepute. For å få til en overgang til en mer sirkulær økonomi er det nødvendig at vi materialgjenvinner mer, og derfor er det positivt at materialgjenvinningsgraden har økt de to siste årene. Vi har høye mål vi skal nå i de neste årene, og for å få til dette bør man både redusere den totale avfallsmengden og materialgjenvinne mer. Både næringslivet og husholdningene må bidra.