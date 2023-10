Nordmenn i Israel kritiserer UD for lite hjelp

Totalt er det 190 personar i det norske reisefølgjet. Måndag kveld blei flyet deira kansellert. Planen no er avreise frå Israel klokka 17 tysdag.

Kariann Slettemark og borna på 11 og 17 år frå Voss budde hos vener i Netanya, nord for Tel Aviv, då krigen braut ut.

Det mest dramatiske var dei elleve timane med venting på flyplassen i Ben Gurion måndag. Flyalarmen gjekk to gonger.

– Då tok me kvarandre i hendene og kom oss i tryggleik til bomberommet.

Ho følte det var utrygt, og sakna hjelp frå norske styremakter.

– Andre land henta ut sine. Dei sende militærfly og fekk dei ut. Medan UD hadde ei meir «nei, me får no nett sjå»-haldning.

No har ho likevel ei god kjensle. Dei er på veg i buss til Eilat, der flyet til Noreg etter planen går tysdag ettermiddag.

– Det er stille og roleg no. Som at trykket er vekke.

Avisa Hordaland skreiv om familien først.

Kariann Slettemark og borna har god tru på at dei kjem seg heim til Noreg i løpet av dagen. Foto: privat

UD ber folk ta kontakt med reisebyrå og forsikringsbyrå

Israel har no kontroll over grensa mot Gazastripa, og skal ha gjennomført åtak mot 200 mål i Gaza natt til tysdag.

Situasjonen er framleis uoversikteleg og svært spent.

Reiseleiar Bjarte Ystebø kritiserer norske styresmakter for manglande hjelp.

– Me vil ut så fort som mogleg. Aldersspennet er frå to til 87 år. Me har unge studentar som saknar foreldra sine.

– Me har bede UD om å hjelpa oss, men svaret er nei, seier han.

Bjarte Ystebø har fått ansvaret med å fungera som reiseleiar for 190 nordmenn i Israel. Han meiner draghjelpa frå norske styresmakter har vore dårleg. Foto: Ned Alley / NTB

Frp-leiar Sylvi Listhaug krev at nordmenn som sit fast i Israel, må få meir hjelp til å koma seg heim.

– Så langt me veit, er det berre private initiativ som har hjelpt nordmenn så langt, medan til dømes Polen og Ungarn har sendt fly for å henta sine innbyggarar, seier Listhaug til NTB.

Ho meiner både innleige av sivile fly og bruk av militære transportfly burde vore til vurdering.

NRK har bede UD om kommentar tirsdag, men førebels ikkje fått svar.

Måndag sa UD at dei fortløpande jobbar med å kartlegga utreisemoglegheiter for stranda nordmenn i Israel og Palestina.

– Situasjonen i området er alvorleg og uoversiktleg, og me har stor forståing for at dette er ein vanskeleg situasjon for dei reisande. Det er nokre kommersielle flygingar ut frå Israel, men det er avgrensa plassar og mange kanselleringar, sa pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde i UD til NTB.

Departementet oppmodar reisande om å ta kontakt med reisebyrået og forsikringsbyrået sitt, og til å følga råd frå lokale styresmakter.

Mange flygingar blei kansellerte på flyplassen i går. Foto: privat

– Skjelv og er redd

Elisabet Engebretsen Knutsen er i eit reisefølgje på 37 personar frå Bergen. Dei har vore i Israel sidan fredag kveld.

Ho er sliten.

– Når eg snakkar med ungane mine heime, grin eg. Eg skjelv og er redd. Frykta sit som ei klo i hjartet. Men så er det ikkje me som har det verst. Det er jo dei som lever der, på begge sider.

– No håpar eg inderleg flyet går, og at me kjem oss heim i kveld.

Elisabet Engebretsen Knutsen reiser med 36 andre frå Bergen. Dei kom fredag kveld, og laurdag braut det ut krig. Foto: privat