Nordlys kan bli vanlegare

Meir og sterkare aktivitet på sola kan gi meir nordlys over Vestlandet dei neste seks åra. Det melder BT og Firda. Nordlysforskar Josephine Alessandra Salice seier at sola har ein syklus på elleve år, og at aktiviteten er på sitt høgste kvart 11. år. Neste gong er i 2025. Aktiviteten byggjer seg gradvis opp og gradvis ned etter toppåret.