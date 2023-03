Nordfjording med to sølvmedaljar i alpin-NM

Nordfjordingen Andrine Maarstøl køyrde inn til ein ny medalje då ho tok sølv i storslalåm i alpin-NM sundag. Dermed kopierte ho medaljen ho tok i slalåm laurdag. – Det var uforventa, men eg prøvde jo å gå for det, sa Maarstøl til NRK etter at medaljen var sikra.

Dermed har Haugen IL-utøvaren sikra sine to første sølvmedaljar i senior-NM. I 2018 tok ho NM-bronse i storslalåm, og i 2016 tok ho NM-bronse i super-G for juniorar. Denne vinteren har ho for alvor slått gjennom i europacupen, med fleire topp 5-plasseringar.