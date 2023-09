Nordfjord Kjøtt-hamburger – mulig kilde til E.coli

Hamburgere fra Nordfjord Kjøtt er mistenkt kilde til et pågående E. coli-utbrudd, opplyser Mattilsynet. – På grunnlag av mistanke fra Mattilsynet om bakterier i råstoff tilbakekaller Nordfjord Kjøtt AS fryst Hamburger Classic best før 24.03.24 og 25.03.24 og Big Beef Burger Thick and Juicy med siste forbruksdag 16.07.23 etter «føre-var»-prinsippet, opplyser Nordfjord Kjøtt i en pressemelding. Produktene som trekkes tilbake har blitt solgt hos Rema 1000. Så langt er det meldt om 15 syke i alderen fra under 5 år til 55 år, bosatt over hele landet. (NTB/NRK)