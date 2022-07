CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

Gaute Velle og Ulrich Pulg vadar i det grunne og grumsete vatnet i Sælenelven i Fyllingsdalen i Bergen.

Dei to forskarane frå NORCE leiter etter liv i elva som for kort tid sidan var livlaus.

På 50-talet var det villaks her. Men så vart elva lagd i røyr.

Faren for større fløymer er ein av grunnene til at kommunen har opna opp for deler av elva att. Dette kallar forskarane naturbasert klimatilpassing.

– Mykje av flaumsikringa som er gjort i Noreg er ikkje dimensjonert for dei flaumane vi trur kjem i framtida, seier Pulg.

– Også mange nye sikringsprosjekt er gjort på ein dårleg måte. Heldigvis har det vore ei stadig betring dei siste åra, seier han.

Forskarane Ulrich Pulg og Gaute Velle i Sælenelven i Fyllingsdalen. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Sikringa kan gjere vondt verre

Flåmselvi renn friskt ned mot fjorden. Men det er ingenting mot oktober 2014. Då skylte haustflaumen hus, bygningar, hagar og bruer med seg.

Etter flaumen vart det bygd omfattande sikringstiltak langs elva.

Men forskarane meiner dei ikkje alltid er dimensjonerte for det som kjem med klimaendringar.

– Det er for tett somme stader her. Det kan bety at dei største flaumane kan gjere meir skader på grunn av sikringstiltaka, seier Pulg.

Mykje av flaumsikringa som vert gjort i Noreg er skadeleg for livet i elva.

I Flåm såg dei eit dramatisk fall av ungfisk av laks og aure i elva. Men i ettertid har det blitt gjort mykje for å rette på dette.

Det er lagt ut grus og stein for å skape eit naturleg miljø.

Mykje av fisken har kome tilbake.

Flaumsikring i Flåmselvi ved Gjeilagrovi Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Flåmselvi er langt frå det verste eksempelet.

Biologiprofessor Gaute Velle seier dei naturlege elvemiljøa ofte vert øydelagde under flaumsikring.

– Livet i elvene er allereie under sterkt press. Flaumsikringa har ofte ikkje teke omsyn til kva ulike artar treng. Det kan fort bli dropen som får balansen til å bikke.

Store endringar dei siste åra

Brigt Samdal, direktør i NVE, er i stor grad samd med korleis forskarane skildrar verkelegheita.

Brigt Samdal, direktør for skred og vassdragsavdelinga i NVE Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Det har vore eit stort skilje i korleis ein tenker flaumsikring dei siste åra. Det gjeld dimensjonering for større flaumer. Og omsynet til livet i vatnet.

Han peiker på at ein ofte må gjere kompromiss. Det er kommunane som styrer over sine areal, og dei har ofte siste ord for korleis flaumsikring skal utførast.

Men han er ikkje i tvil om at Noreg står framfor ei stor utfordring når det gjeld å justere eksisterande flaumsikring.

– Vi har rekna ut at det må investerast kring 85 milliardar kroner for å sikre oss mot større fløymer forårsaka av klimaendringane.

Tiltak i elvene

Forskarane frå NORCE meiner den beste løysinga er å i større grad gje elvene meir plass. Meir areal må settast av til vatnet.

Det kan hjelpe både med flaumsikring og naturmangfald.

– Det er klart ein må gjere kompromiss. Men med aukande flaumar kan vi ikkje berre bygge oss ut av problema.

Velle og Pulg seier dette vil få konsekvensar for korleis vi bruker landet langs elvene.

– Det kan fort bli billegare å endre arealbruken enn å rydde opp etter flaumer. Men dette er ein politisk vurdering.

I samarbeid med NVE har dei fleire løysingsforslag, til dømes i Flåmselvi. Elva skal få eit meir naturleg løp, med plass for ulike artar. Forskarane har laga planar for elveparkar og meir vegetasjon langs elva.

– Det ekstra området elva treng kan til dømes brukas som natur- og friområde, eller til landbruk.

Og i Sælenelven i Bergen er det håp om nytt liv til elva. Ulrich Pulg finn rumpetroll og botndyr i den attopna elva rett ved kjøpesenteret. I nedste delen av elva er det registrert både laks og aure.

– Elva kan kome tilbake nesten slik den var. Det krevs mykje arbeid for å få det til. Men vert det gjort rett kan vi måde trygge oss mot framtidas fløymer og få eit betre naturmiljø.