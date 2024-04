Noralv Distad er ny leiar for Kraftfylka

Det skriv Vestland fylkeskommune på sine nettsider. Kraftfylka er ein organisasjon for dei største kraftproduserande regionane i landet. Distad blei valt til ny leiar under årsmøtet 5. april.

– Eg vil jobba for at Kraftfylka skal få ei endå sterkare rolle i energisaker, som pådrivar for framtidige løysingar og som samarbeidspart med kommunar, statlege organ, partane i arbeidslivet og energibransjen, seier han.

Distad representerer Høgre i fylkestinget og er medlem i fylkesutvalet og hovudutval for næring. Han har sete i fylkestinget i Sogn og Fjordane ved fleire høve og har vore kommunepolitikar og ordførar i Aurland.