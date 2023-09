Noralv Distad (H): – Det er ein krevjande situasjon

– Mitt inntrykk er at Erna framleis har stor tillit og støtte i partiet. Men det er ein krevjande situasjon, og naturleg at det kjem mange spørsmål og kommentarar. Eg er glad for at partiet har fokus på få fram fakta i saka og gje gode svar til media og andre