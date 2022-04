Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det begynner å haste på Haukeland sykehus.

Én unormal blodprøve, og legene flokker seg rundt koronapasienten.

– Da begynte jeg å stresse litt. Jeg tok tak i en lege og spurte om jeg kunne dø.

Legen svarer ikke.

Så faller hun ut av bevissthet igjen.

En unormal koronapasient

Den 14. februar i år blir 17-åringen fra Os utenfor Bergen smittet av koronaviruset.

Bare to dager tidligere ble meteren ble fjernet.

Oseth er vaksinert, og hun er ung. At hun skulle måtte kjempe for livet mot korona var helt utenkelig.

Hun er jo en frisk og aktiv jente.

Os og Fusaposten skrev først om det som skal bli en tenårings harde kamp mot sykdommen.

AKTIV: Nora Lyssand Oseth (17) spiller på Os håndball. Foto: Privat

17-åringen blir fort dårlig av viruset.

Bare få timer etter hurtigtesten viste to streker, har tenåringen 41 i feber, og kaster opp nærmest ustanselig.

Leppene blir hvite.

– Hun var i elendig form, sier moren, Linda Østrem Lyssand.

Sammen haster de til sykehuset i Bergen. Underveis faller datteren inn og ut av bevissthet.

– På vei til Haukeland følte jeg at jeg mistet henne flere ganger. Jeg måtte stoppe inn til siden og riste i henne, sier moren.

REDD MOR: Linda Østrem Lyssand er moren til 17-åringen. Hun mistet nesten datteren på grunn av covid-19-sykdom. Foto: Anna Sophie Lehne Drangsland / NRK

Under den tredje smittebølgen ble kun 0,6 av 1000 personer med påvist smitte under 18 innlagt på sykehus, der covid-19 var hovedårsak til innleggelsen.

Enda færre har ligget på sykehus mer enn én dag.

Før Oseth får covid-19 har familien nettopp vært smittet, og hatt influensaliknende symptomer.

– Jeg tenkte jo at dette kommer jeg meg fint gjennom, sier 17-åringen.

Økt risiko ved økt alder – også for de unge

Oseth må ligge tolv dager på respirator. Det blir raskt dramatisk.

Hjertet hennes svikter.

Hun kan trenge hjertetransplantasjon, og blir fløyet til Rikshospitalet i Oslo.

DØDSSYK: 17-åringen blir møtt av et stort team når hun ankommer Rikshospitalet i Oslo. Foto: Privat

Der får hjertet hjelp til å pumpe blod av en hjerte-lungemaskin.

Bare de som er aller hardest rammet, får behandling i en slik maskin.

Maskinen holder henne i live de neste dagene.

Blodsirkulasjonen er så dårlig at de må vurdere å amputere beina.

Leggene må snittes opp beina fra kneet og ned til ankelen for å lette på trykket.

Selv om Nora lå på respirator fikk hun med seg mye, blant annet at Linda sang for henne. Foto: Privat

Når Nora våkner igjen er det krig i Europa.

– Det som beskrives her er et uvanlig dramatisk forløp av covid-19 hos en ung person, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

UVANLIG: Margrethe Greve-Isdahl er overlege ved FHI. His Foto: Trygve Indrelid / NTB Kommunikasjon

Men også unge kan en sjelden gang bli alvorlig syke av virusinfeksjoner som influensa og andre smittsomme sykdommer.

Anbefaler vaksine til 16-17-åringer

Risikoen for et alvorlig forløp av covid-19 øker også med økt alder.

– Det var en av grunnene til at vi anbefalte koronavaksine til ungdom i alderen 16–17 år i august 2021. Det har vært høy oppslutning om denne anbefalingen, sier Greve-Isdahl.

I etterkant har det vært en nedgang i antall innleggelser hos unge.

Med alfavarianten ble 2 av 1000 uvaksinerte personer under 18 år med påvist covid-19 innlagt på sykehus, der covid-19 var hovedårsak til innleggelsen.

Med delta- og omikronvariantene sank denne risikoen til henholdsvis 0,7 og 0,6 av 1000.

Under pandemien har 41 barn blitt innlagt på intensivavdelingen med koronaviruset.

Antall barn på intensivavdelingen under pandemien Aldersgruppe Antall innlagt på intensiv Under 1 år 7 1-5 år 13 6-11 år 10 12-17 år 12

Mirakeljenta på rikshospitalet

Greve-Isdahl legger til at denne sykehistorien beskriver hvor høyt nivå det er på intensivbehandling i det norske helsevesenet.

– Det er en sånn lidenskap i jobben deres. Jeg ble tatt så godt vare på, det er helt sykt hva de har fått til. Og sykepleierne på riksen og. Jeg er dødstakknemlig, sier 17-åringen

Moren legger til at de bare kaller helsepersonellet for «englene».

– Nora betydde noe for dem. Jeg er evig takknemlig, sier moren.

HUMOR: – Vi har jo hatt en del dårlig humor etter alle disse sykehusbesøkene, sier moren Linda Østrem Lyssand (til høyre). Foto: Anna Sophie Lehne Drangsland

– De på riksen skjønte egentlig ikke hvordan hun har klart å hente seg inn. De kalte henne mirakeljenta. Nora var ikke klar for å dø, hun har masse hun skal utrette, sier Linda.

Nå har mirakeljenta fra Os begynt opptrening i Bergen.

Hun skynder seg sakte å bli frisk.

Sårene har grodd, og hun kan gå uten krykker.

Hos tenåringen forårsaket koronaviruset betennelse på hjertemuskelen. En sjelden, men alvorlig konsekvens av covid-19.

Hun hadde rett og slett utrolig uflaks.

SKAL LØPE IGJEN: – Vi avtalte med de ansatte på Rikshospitalet at jeg skal komme løpende neste gang de ser meg, sier Nora Lyssand Oseth. Foto: Anna Sophie Lehne Drangsland / NRK

– Viruset forsvinner aldri

Fremover er smittesituasjonen fortsatt uforutsigbar.

Ifølge FHIs siste risikovurdering må vi regne med en ny omikronbølge i Norge.

En ny smittebølge vil antakeligvis komme i høst, men med en ny variant kan den komme allerede til sommeren.

– Viruset forsvinner aldri. Vi må leve med at det er her, sier Preben Aavitsland, overlege ved FHI.

Linda legger ikke skjul på at mammahjertet er bekymret for at Nora skal bli smittet på nytt.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet kan berolige henne med at risiko for alvorlig sykdom er lav.

– For dem som er vaksinert med to eller tre doser vil smitte med omikronvarianten utgjøre en veldig liten risiko for alvorlig sykdom, det sier Preben Aavitsland, overlege ved FHI.

For uvaksinerte voksne og særlig eldre, er smitte fortsatt mer alvorlig.

– Vi avtalte med de ansatte på Rikshospitalet at jeg skal komme løpende neste gang de ser meg, sier Nora. Foto: Anna Sophie Lehne Drangsland / NRK

Vil nyte drittværet på Vestlandet igjen

Sjansen for at 17-åringen blir syk på samme måte igjen er heldigvis liten.

– Jeg stoler på legene, de sier at det er veldig liten sjanse for at det skjer igjen. Det er litt skremmende, men jeg må bare stole på dem, sier hun.

BLIR BEDRE: Nora sier hun har bestemt seg for å se fremover, selv om hun hadde uflaks. Nå blir hun frisk på Nordås rehabiliteringssenter i Bergen. Foto: Anna Sophie Lehne Drangsland / NRK

Hun legger til at hun gleder seg til en normal hverdag. Hun har ikke vært hjemme hos resten av familien siden hun ble syk.

– Det er sykt å si, men det jeg har mest lyst på er bare vanlig hverdag. Gleder meg til stå opp tidlig en mandag morgen i drittværet på Vestlandet.

