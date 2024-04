Nominerte til Gullruten

To seriar produserte ved NRK sitt kontor i Førde er nominerte til årets Gullruten. «Bli med heim» er nominert i kategorien beste barne- og ungdomsprogram. Dokumentarserien om Kjartan Lauritzen i «6899 til eg dør» er nominert til beste karakterdrivne dokumentarserie. Totalt 20 blir prisar delte ut under årets Gullruten 4. mai. Sjå alle nominasjonane her.