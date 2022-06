Noah (12) døde i ulykken i Øygarden: – Familien vil takke hjelpeinstanser på stedet

Gutten ble påkjørt av en personbil ved Torsvik kryss i Øygarden onsdag ettermiddag.

Nå bekrefter familiens bistandsadvokat May Britt Løvik navnet på tolvåringen, i samråd med de pårørende.

– Trenger ro til å sørge

– Det var Noah Landro som brått ble revet bort fra familie og venner. Familien vil takke alle hjelpeinstanser på ulykkesstedet for innsatsen, og for at familien fikk den tiden de trengte sammen med Noah på stedet, uttaler bistandsadvokaten i en melding som gikk ut til media mandag ettermiddag.

De pårørende har også gitt uttrykk for at de ikke ønsker presse til stede i kirken under den kommende begravelsen.

– Familien trenger fortsatt ro til å sørge, sier advokat Løvik.

ROSER: Kort tid etter dødsulykken ble det lagt blomster og lys der Noah ble påkjørt. Foto: Cato Kristensen / NRK

Har innhentet video fra bussen

Politiet vet ennå ikke hva som er årsaken til ulykken, som skjedde da en personbil passerte en buss som stod på et busstopp ved Trovik-krysset i Øygarden. Samtidig gikk det folk av og på bussen.

Føreren av bilen er siktet etter ulykken, og det er tatt beslag både i bilen og i mannens førerkort. Politiet mistenker verken at bilføreren var påvirket eller at han kjørte for fort.

Det er 80-sone på strekningen, og ingen fotgjengeroverganger.

Det er også hentet inn videoopptak fra bussen, som politiet håper kan bidra til å gi svar på hvordan ulykken kunne skje.

Alle nødetatene kom raskt til stedet. Tolvåringen fikk livreddende førstehjelp på stedet, men livet stod ikke til å redde. Flere barn skal ha vært vitne til ulykken.

Noah Landro var elev i sjette klasse på Landro skole. Begravelsen blir senere denne uken.