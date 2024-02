No stengjer fleire vegar

Vegtrafikksentralen melder på X at fleire vegar blir stengde frå i ettermiddag grunna fare for skred. Dette gjeld Vik-Framfjorden, Feios-Fresvik (alle Vik), Gudvangen Bakka, Aurland-Skjerdal (begg Aurland), som alle stenger klokka 16. Veitastrond-Hafslo (Luster) stengjer klokka 12. I tillegg er fleire fjellovergangar stengde. Siste er at Årdal-Tyin blir stengd til søndag klokka 12.