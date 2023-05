No startar snøsmeltinga

Denne helga blir det temperaturstigning i fjellet, noko som set i gang snøsmeltinga. NVE skriv at i løpet av veka som kjem vil det smelte opp til 100–150 mm. Kombinasjonen av uvanleg mykje snø og kjølig ver har auka risikoen for at vi får ein skadeflaum i år, samanlikna med eit normalår, opplyser NVE.