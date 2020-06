– Det er ein stor jubeldag i Kvinnherad og i regionen. Vi har etterlyst endringane. Det er sårt etterlengta, seier ordførar Hans Inge Myrvold i Kvinnherad kommune i Vestland.

For 55 år sidan slo Kvinnherad seg saman med Fjelberg kommune, med føresetnaden om at dei skulle bygge bru mellom seg.

Enno er ikkje brua på plass. Men no er det håp.

Får ferje-pengar til å bygge bru

På Stortinget la i dag Frp og regjeringspartia i kommunal- og forvaltningkomiteen fram ein avtale om kommuneøkonomien for 2021.

Ei av dei mest sentrale endringane er at den såkalla ferjeavløysningsordninga no blir utvida.

Det skal gjere det lettare å få pengar til å sette i gang med bygging av fleire bruprosjekt langs kysten.

No skal pengar som skulle betalt for ferjedrift i 45 år, kunne bli brukt til å bygge bruer, dersom fleirtalet sitt forslag går igjennom.

Det vil vere billegare på sikt, ifølgje stortingsfleirtalet.

Avtalen om kommuneproposisjonen 2021 Ekspandér faktaboks Frp og regjeringspartia er samde om følgjande for kommunane neste år: Kommunane skal bli kompensert for nødvendige koronatiltak og skattesvikt. Ferjeavløysingsordninga er forbetra, slik at det mellom anna blir enklare å sette i gang brubyggingsprosjekt. Regjeringa skal belyse og legge til rette for mekanismar i toppfinansieringsordninga for ressurskrevjande tenester, som ivaretek dei minste kommunane betre. Viderefører ordninga med øyremerking av tilskota til frivilligheitssentralar. I samband med kommunebudsjettet skal ein vurdere å styrke støtteordningane for vedlikehald av fylkesvegane for å ta att vedlikehaldsetterslepet. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringa også å gi 150 millionar kroner ekstra til ferjefylka i revidert nasjonalbudsjett. 110 millionar kroner av dette vil i praksis gå til Vestland fylke som har sett i drift ei rekke elektriske ferger.

Kan flytte på el-ferjer

Fjelbergsambandet i Kvinnherad er eit av prosjekta som særleg kan glede seg, ifølge stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad (Frp).

– Alle prosjekt kan jubla, og spesielt mange prosjekt på Vestlandet. Særleg prosjekta Lerøy-Bjelkarøy og Fjelberg vil oppleve at presiseringa gjer at dei går frå å vere vanskeleg å bli realisert, til at dei no med høgt sannsyn kan bli lettare realisert, seier Njåstad.

Mange ferjer er i dag elektrifisert langs kysten, inkludert på sambandet som brua kan erstatte. Desse kan bli brukt andre stader når dei blir erstatta av bruer, påpeiker Njåstad.

Aktuelle ferjeavløysingsprosjekt Ekspandér faktaboks Hidra landfast (Agder) Masfjordbrua (Vestland) Ytre Steinsund bru (Vestland) Fjelbergsambandet (Vestland) Lerøy-Bjelkarøy (Vestland) Atløysambandet (Vestland) Nordhuglo – Hodnanes (Vestland) Nordøyvegen (Møre og Romsdal) – er under bygging Storfosnatunnelen (Trøndelag) Langsundforbindelsen (Troms)

FJELBERGSAMBANDET: Fjelbergsambandet i Kvinnherad kan no bli realitet. Dagens ferjesambanda fekk el-ferjer i fjor. Foto: Illustrasjon: LMG Marin AS / Nordwest3D AS

Kan koste 1 milliard kroner

Ordførar i Kvinnherad, Hans Inge Myrvold har allereie feira med kake og brus.

– Dette vil sikre at vi om kort tid kan begynne bygging av brusambandet, seier han om endringa i ferjeavløysingsordninga.

Han seier bygginga av Fjelbergsambandet vil koste mellom 900 millionar og 1 milliard kroner.

– Ordninga vil finansiere brorparten av dette. Så vil fylkeskommunen gjerne bli utfordra på ein liten del, og kommunen vil også bli utfordra på å delta i spleiselaget, seier ordføraren.

Politikarar venter på ferja på Fjelberg ein dag i 2017. Foto: Oddgeir Øystese

Utfordrar fylket på å komme i gang

Eit anna tiltak stortingsfleirtalet går inn for er å gi kommunane tilbake pengane dei betaler i renter på lån for å bygge bruer.

Ifølgje Høgres kommunetalsperson Ove Trellevik vil det gjere det lettare for fylkeskommuane å finne pengar i oppstarten av prosjekt, som til dømes Masfjordbrua. og Atløy-sambandet i Askvoll.

– Det er alltid slik at renter er dyre i starten, så vi prøver å finne ei god løysing på dette. Det kjem vi tilbake til i budsjettet til hausten, seier Trellevik.

Rentehjelp kan også vere aktuelt for Atløy-sambandet. Tidlegare har fylkesråden i Vestland foreslått å utsette Atløy-sambandet i Askvoll.

No håper Bjørn Arne Mjåseth i Atløy Vel at Stortingets nye forslag vil få fylket til å snu.

– No har dei vel eigentleg plukka vekk kjeppane i hjula som fylket har sett inn sjølv, så då kan eg ikkje sjå kva fylkespolitikarane kan komme med no, seier han.

Jannicke Bergersen Clarke (Ap) leiar fylkesutvalet for samferdsel og mobilitet. Ho seier i ein SMS at ho på generelt grunnlag er positiv til ei kvar styrking av ferjeavløysingsordninga.