No kostar straumen i sør 16 gongar så mykje som i nord

Tal frå Nordpool viser at spotprisen i NO1, NO2 og NO5 i dag vert 2,35 kr/kWh (sjå kartet under). Mellom klokka åtte og ni var prisen 4,90 kr/kWh.

Det er dei høgaste prisane som er registrert i Sør-Noreg i år.

I Nord-Norge er døgnprisen 15 øre/kWh. Det tyder at kundane i Sør-Noreg betaler nesten 16 gonger så mykje for straumen.

Aldri før har dei regionale prisforskjellane vore større, skriv energiavisa Europower.

I ALT FEM: Noregs fem ulike prisområde for straum. Grafikk: Oljedirektoratet

Vil jamne ut forskjellane

Historisk har prisforskjellane vore ønska nærings- og distriktspolitikk fordi låge prisar har stimulert til industriutvikling i Utkant-Noreg.

Men tidlegare i vinter kom Statnett med nye signal. Bakgrunnen var at straumprisen på nord- og sørsida av Sognefjorden varierte med 11-gangen.

I den samanheng åtvara fleire om at ein vedvarande situasjon med store prisforskjellar ikkje er berekraftig og kunne ramme «samhaldskrafta», altså opplevinga av at folk i nord og sør deler den same verkelegheita og dei same erfaringane.

– Vi ser at lønsemda av å jamne ut forskjellane er større enn det vi har lagt til grunn tidlegare, sa Statnett-direktør Gunnar G. Løvås.

23. februar fekk dei ja til å byggje den fyrste «motorvegen» for straum mellom nord og sør i Noreg. Den skal gå over Sognefjorden.

Samstundes som Statnett varsla fortgang i prisutjamninga, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at regjeringa vil presentere ein ny batteristrategi i løpet av våren.

– Ikkje meir samhald av at vi koplar nord på sør

Energipolitisk talsperson i Frp, Terje Halleland, seier til NRK at samhaldet i samfunnet vert «kraftig utfordra» når dei regionale prisforskjellane er så store som no.

– Myndigheitene burde i større grad legge til rette for at Sør-Noreg vert kompensert, seier han.

Sofie Marhaug i Rødt er andre nestleiar i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Eg trur ikkje det blir meir samhald av at vi koplar nord på sør. Det blir først og fremst dyrare i nord. Det er den same dynamikken vi ser når Sør-Noreg koplast på de europeiske prisområda, seier ho.

– Ikke heldig at forskjellene i pris er så stor Ekspandér faktaboks Ole André Myhrvold i Senterpartiet – Det er ikke heldig at forskjellene i pris mellom de ulike prisområdene er så stor, særlig ikke over tid. Samtidig er ikke målet at de nordpå skal oppleve prisene til de sørpå. Tvert om, og derfor er det mer hensiktsmessig å føre en politikk som senker prisene i sør enn en politikk som jevner ut prisene. Vi må derfor i tiden framover sørge for at energipolitikken sikrer norsk forsyningssikkerhet. For å gjøre det må det settes et minimum på vannsnivå på magasinene i forhold til å kunne begrense eksporten, det må bygges ut mer fornybar energi og det trengs en kraftfull satsing på energieffektivisering.

Energipolitisk talsperson i Høgre, Bård Ludvig Thorheim minner om at forskjellen i straumpris mellom nord og sør historisk sett har vore ynskja – «og framleis er det» – men at dei «på sikt ikkje kan vere så store som dei er no».

– Billig kraft er føresetnaden for å byggje ut grøn industri i Nord-Noreg. Mindre differansar betyr i praksis høgare priser i nord, og då risikerer vi at denne satsinga forsvinn til utlandet.

Energipolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken, peiker på det same: At det er ei spenning mellom målet om likare prisar og målet om fleire industrietableringar i Distrikts-Noreg.

– Likevel må vi no sjå på tiltak for å jamne ut prisforskjellane. Nettleige er eit stikkord. Det same er auka støtte til solenergi og oppgradering av vasskraft.

IKKJE LØYSINGA: – Eg trur ikkje det blir meir samhald av at vi koplar nord på sør, seier Sofie Marhaug i Rødt. Foto: SIMON S. BRANDSETH / NRK

Distriktsenergi svarer Ekspandér faktaboks – Statnetts nye signaler om å gjøre noe med flaskehalsene mellom nord og sør er svært gledelige. Det var et initiativnivå i Statnett tilnærmet lik null i høst, rundt løsninger knyttet til de store prisforskjellene, som gjorde at Distriktsenergi foreslo at et uavhengig og faglig sterkt utvalg skulle utfordre Statnett på dette spørsmålet. Nå ser vi at Statnett responderer og kommer med konkrete forslag. Det er vi glade for og nå er vår oppfordring til Statnett at forslagene utredes så raskt som mulig og at en starter med tiltak så fort en kan deretter. Vi presiserer at vi ikke forventer lik pris i Norge mellom Nord og Sør, men de prisforskjellene vi har sett denne vinteren og som vi advarte mot tidlig i høst, de må reduseres kraftig. Det ligger produksjonsreserver nord for Dovre som ikke kommer til markedet pga flaskehalsene og kundene Sør for Dovre opplever i snitt vel 4 ganger så høy pris som i Nord og tidvis inntil 10 ganger høyere pris. Det må være åpenbart for alle at slik kan det ikke fortsette.

– Nordmenn står samla på tvers av prissonene

Nestleiar i MDG, Arild Hermstad, seier til NRK at han «opplever at nordmenn står samla på tvers av straumprissonene, og at vi har gode ordningar».

Han legg til:

– Eg er meir uroa for om vi klarer å halde solidaritetsfanen med våre europeiske naboland høgt nok når politikken framover vert forma.

Kjell Ingolf Ropstad er KrFs klimatalsmann i energi- og miljøkomiteen. Tysdag legg han fram for Stortinget eit forslag om å utvide straumstøtteordninga som går ut i slutten av mars.

– Problemet er ikkje billig kraft i nord, men for dyr straum i sør. At man maks skal betale 50 øre kWt for straumen som KrF foreslår, ville laust mykje av dette, seier han.