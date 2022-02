No går det snøskred her nesten kvar dag

Dagleg, og ofte fleire gonger i døgnet, har det siste tida buldra i fjellsida rundt Gudvangen, inst i verdsarvfjorden Nærøyfjorden.

– Det har vore ekstra mykje i år. Vi har sjeldan hatt så mykje snø i fjellet som no, seier Georg Hansen, betre kjend som vikinghøvding Georg Olafr Reydarsson Hansen.

Ventar på store tunge skred

Turistmagneten i Aurland er blant områda som i vinter har fått ekstremt mykje snø i fjellet.

HØVDING: Georg Hansen (t.h.) kallar buldringa frå snøskreda for vikingmusikk. – Vi er vande med skred i Gudvangen, men ikkje så mange som det har vore i vinter, seier han. Foto: Roy Raasholm Fauske / NRK

Her jobbar Hansen til dagleg i vikinglandsbyen Njardarheimr, der han nærast dagleg høyrer, ser og filmar tilsynelatande store og fascinerande snøskred.

Slik som skredet han filma frå Langageti.

– Skreda er eigentleg ikkje så store. Det er mykje laussnø som gjer at dei ser store ut, seier han og reknar med at det vil endre seg dei neste vekene. For no har mildvêret slått inn.

– Det kjem nok an på temperatur og type nedbør, men eg trur det kjem nokre store snøskred dei neste to-tre vekene. Kjem det regn der oppe, så skjer det fort. Då kjem det tungt og bråkar så det ristar i veggane her, seier han.

Tre gonger normalen

Hos NVE seier hydrolog Heidi Bache Stranden at det er liten tvil om at enkelte stader har fått langt meir snø enn normalen.

Årsaka er mange lågtrykk mot vest som har gjeve godt påfyll med nedbør. Og kvit nedbør i rikeleg mengd. Det viser også att i snøkartet til seNorge.no.

MYKJE SNØ: Vest-Noreg har fått monaleg med snø på nyåret. Foto: Skjermdump / Meteorologene

– Fjella i vest, frå Sogn og Fjordane og nordover, har betydeleg meir snø enn vanleg. Mange stader over tre gonger så mykje snø som til vanleg på denne tida, seier ho.

– Betyr det fleire og større skred, og kanskje skred på stader ein ikkje er vand med?

– Det blir ikkje berre styrt av snømengd, men også av korleis snøen er bygd opp. Men vi har fått bra med rapportar om både små og store snøskred i vinter, seier Stranden.

Har slutta å telje

Siste tre døgn er det registrert over 120 skredhendingar i Noreg. Av desse sju i fjella kring Gudvangen.

Natalya Zemenskiene filma då eit skikkeleg stort skred gjekk i Hestanesgrovi. Der går vegen til Bakka i tunnel, så verken bustader eller trafikk var i fare.

– Det var eit interessant syn. Hadde det vore nærare meg, så hadde eg nok blitt redd, seier Zemenskiene. Ho går god for Hansen si oppfatning av at det har vore ekstra mykje skred til no i vinter.

I løpet av ti år i bygda, har ho sett ein del skred. Men likevel ikkje så store på så nært hald.

– Det går skred nærast kvar einaste dag. Eg har slutta å telje dei, ler ho.

– Vikingmusikk

Hansen har sett mange ras sidan han flytta til Gudvangen på midten av 1990-talet.

– Snøskred er alltid moro, og befolkninga er rolege. Lyden har vore her bestandig. Vi kallar det berre vikingmusikk, humrar han.

I Gudvangen reknar dei fonnvinden som det farlegaste med snøskreda. Ved Langageti vernar rasvollar og skog busetnad og E16 for dei største skreda.

– Men rasvollen som kom opp på 90-talet ved Langageti er byrja å bli fylt opp. Neste gong går det nok over og utover skogen, seier han.

Aurland kommune opplyser til NRK at dei vil å inspisere rasvollen, og at det er moglegheit for å hente ut snø frå vollen.