No er det Vestlandet som er hardast råka av korona

– Det var kjedelege greier, seier Rakel Sunde (34) om vinterferien som gjekk i vasken.

Eigentleg skulle familien nyte nokre etterlengta fridagar saman, men i staden for enda det med at dei blei sjuke.

– Vi blei liggande på kvar vår sofa og synest synd på oss sjølve, seier tobarnsmora medan ho kuttar opp frukt til minstemann i familien, Mathias.

1,5-åringen skulle eigentleg ha vore i barnehagen denne dagen. Rakel og sambuaren Kennet kjenner seg framleis dårlege og var klare for å slappa av på sofaen denne tysdagen.

Men på veg til barnehagen kom telefonen: Avdelinga til Mathias må halde stengt. Årsaka: Koronasjuke tilsette.

FRISKE ATT: Theodor (8) syntest det var litt kjedeleg å bli sjuk i vinterferien. Han og mammaen blei sjukast i familien, medan minstemann Mathias (1,5) kom lettast frå det. Foto: Astrid Solheim Korsvoll / NRK

For i Slåttebakkane barnehage er nemleg sjukefråværet på 60 prosent for tida.

– Eg har aldri opplevd makan før, seier Gudbjørg Gunnarsdottir Kleppe, einingsleiar for barnehagen.

Verst i vest

Men mange stader i landet opplever det same, men verst råka er Vestlandet. Det seier Frode Forland, fagdirektør for smittevern i Folkehelseinstituttet (FHI).

I Møre og Romsdal er smittetala framleis stigande. FHI sine tal for dei siste 14 dagane, syner at 4500 per 100.000 er smitta.

VERST I VEST: Vestlandet er den landsdelen med høgst smitte, seier Frode Forland i FHI. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

I resten av landsdelen er smitten i ferd med å flate ut etter ein lengre periode der pilene har peika oppover. I Rogaland er det 4500 smitta per 100.000, medan Vestland ligg på 4040.

I dei fleste andre fylke har ein også nådd smittetoppen no.

Belastinga på helsevesenet og andre funksjonar er betydeleg, fortel Forland. Sjølv om smitten er venta å roe seg om eit par veker, vil det framleis vere ein del pasientar som blir innlagde med korona. Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen melde tysdag at dei hadde innleggingsrekord med 22 innlagde pasientar.

Les også: Får dobbelt overtidsbetalt for å redda heimetenesta i denne kommunen

Helse Bergen melder samstundes om høgt sjukefråvær. Også mange kommunar melder om det same. Dette gir den største utfordringane for kommunane no, seier Frode Forland i FHI.

Kommune måtte be frivillige om hjelp

– Det er ein krevjande situasjon, seier helse- og omsorgsleiar Trine Engebø i Hyllestad kommune.

Kommunen sleit med for få tilsette allereie før koronaen kom- og då den slo til for fullt, gjorde den vondt til verre.

Så ille blei det at kommunen i førre veke måtte gå ut og be frivillige om hjelp. Heldigvis stilte folk opp, og dei har gjort alt frå å køyre ut mat til eldre, tømme boss, lage mat og reie opp senger på sjukeheimen.

FRIVILLIGE HENDER: I vesle Hyllestad kommune med 1300 innbyggjarar har dei måtte be frivillige og pårørande om hjelp til å halde sjukeheimen open under korona-toppen. Foto: Arne Stubhaug / NRK

– Folk har vore heilt fantastiske, seier Engebø, som trur dei vil trenge ekstra hjelp ut neste veke.

Hadde det ikkje vore for dei frivillige, hadde kommunen måtte flytte personell frå andre tenester over til omsorg og helse. Men heller ikkje det er noko god løysing, meiner Engebø.

Men Hyllestad og andre kommunar kan måtte bu seg på at dei også framover kan kome opp i same situasjon. Det seier fagdirektør Frode Forland i FHI.

FHI reknar med at det kan kome ei ny bølge til hausten og i tida framover.

Men akkurat kor hardt den kan råke, er dei meir usikre på.

FHI ser for seg fleire ulike scenario: Vi kan få ei ny bølge der koronaen nærast blir som ei forkjøling, men det kan også kome nye og meir alvorlege variantar.

Vanskeleg situasjon

Tilbake til familien i Førde i Sunnfjord, har sambuarparet Rakel og Kennet måtte halde seg heime i fleire dagar frå sine jobbar. Også deira arbeidsplassar har fått merke trøkket med mange sjuke samstundes.

BLEI SJUKE Familien Sunde Andal fekk korona i vinterferien. Dei er langt frå dei einaste. Til venstre: Rakel Sunde, Mathias Sunde Andal, Kennet Andal og Theodor Sunde Andal.

- No er det ganske hektisk for dei som er att, og det er ingen god situasjon, seier Rakel.

Men med ei barnehageavdeling som har stengt dørene på grunn av sjukefråvær, kan det vere det blir endå fleire dagar heime med minstemann.

Eigentleg kunne dei to vaksne godt tenke seg å ta det litt med ro denne tysdagen.

– Det er jo litt kjedeleg at barnehagen er stengt. Det hadde vore godt å kvile og sove litt no som vi er sjuke, men vi har også full forståing for at det er ein vanskeleg situasjon for barnehagen, seier Kennet Andal.