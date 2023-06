No blir Kaigaten stengd – det påverkar trafikken

Frå og med i dag blir Kaigaten i Bergen stengd i ein månad på grunn av vegarbeid. Årsaka er at Bybanen skal fjerne sporvekselen midt i denne gata og erstatte den med rette skjener. Det fører til at Bybanen vil ha start- og endehaldeplass ved Bergen busstasjon. Det fører også til at det blir litt endringar for bussane som vanlegvis køyrer frå Festplassen til Bergen busstasjon. Bybanen kan ikkje bruke haldeplassane Byparken, Kaigaten og Nonneseter i denne perioden, skriv Skyss.