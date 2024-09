Det er venta mykje nedbør frå seint tysdag kveld til onsdag ettermiddag. Meteorologane har sendt ut gult varsel for store nedbørsmengder for Rogaland og sørlege delar av Vestland. Det er venta vedvarande byeaktivitet, med opp til 70 millimeter nedbør over 12 timar. Det kan også kome lokalt kraftige byer på inntil 20 millimeter nedbør på ein time.