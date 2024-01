Laurdag er det meldt svært høg luftforureining i Oslo og Bærum.

– Utover ettermiddagen og kvelden i dag ventar vi at det vil komme høge nivå, særleg i bustadområde der det er mykje vedfyring, seier Terje Laskemoen.

Han er avdelingsdirektør for natur og forureiningsavdelinga i byetaten i Oslo kommune.

Ureininga er varsla til lilla nivå, som er det mest alvorlege av dei fire som finst.

Det er særleg utslepp av finpartiklar i samband med vedfyring som er venta å påverke luftkvaliteten.

Laskemoen oppfordrar til riktig vedfyring.

– Bruk tørr ved, få ordentleg fyr i omnen og sørger for at du har ein god forbrenning i omnen. Då reduserer du utslepp kraftig.

Slik ser prognosen ut frå Luftkvalitet i Noreg. Skjermdumpen er teke 6. januar klokka 09.50. Foto: Skjermdump luftkvalitet.no

Bærum varslar innbyggarane sine om «svært høg» ureining i delområda Grav, Jar, Lysaker, Stabekk og Høvik.

Årsaka til luftforureining er varm luft som legg seg som eit lok over den kalde lufta nær bakken fører til uvanleg dårleg luftkvalitet dei neste dagane.

No vert også dårlegare luftkvalitet i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Stavanger, Ålesund, Førde, Voss, Ørsta og Stjørdal.

– Faregrad lilla, uvanleg høgt

– Det er sjeldan vi får så dårleg luftkvalitet som det ser ut som vi kan få no, seier Erik Berge, seniorforskar og meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Når varm luft legg seg over den kalde lufta nærare bakken, gir det dårlegare sirkulasjon av lufta. Det gjer at eksos frå bilar, vegstøv og ureining frå vedfyring ikkje forsvinn like fort som vanleg.

– Heldigvis er det færre diesel- og bensinbilar no. Det gjer at luftkvaliteten ikkje blir like dårleg som den kunne ha vore, forklarer Berge.

– Det er svært sjeldan vil opplever så dårleg luftkvalitet at det er på lilla nivå, sjølv om det skjer frå tid til annan, seier statsmeteorolog Per Egil Haga.

statsmeteorolog Per Egil Haga. Foto: Sophie Lorch-Falck

Utan å ha statistikk å støtte seg til meiner han at det var eitt tilfelle i april i fjor. Men då skuldast det ein lengre periode med tørr luft og lite nedbør som gjorde at det var kvervla opp meir støv frå biltrafikken.

– Men det er første gong vi når lilla nivå for luftkvaliteten denne vinteren, seier Haga.

Lilla nivå kan oppstå også lengre i tettbygde område lengre nord og aust på Austlandet, som Elverum og Lillehammer, men og nedover mot Telemark og Agder.

– Eg vil vel tru at det kan bli utfordrande også i desse områda i dagane som kjem. For vi ventar at det skal bli ein kalde vêrtype i desse områda også i neste veke, seier Haga.

NRK forklarer Dette betyr dei forskjellige luftkvalitets­nivåa Dette betyr dei forskjellige luftkvalitets­nivåa Grønt Lågt nivå Liten eller ingen risiko for helseeffektar.

Utandørs aktivitet er anbefalt for heile det norske folk. Dette betyr dei forskjellige luftkvalitets­nivåa Gult Moderat nivå Moderat risiko for helseeffektar.

Kan merkast av nokre med astma, luftvegssjukdommar eller alvorlege hjarte- og karsjukdommar.

Utandørs aktivitet er anbefalt for dei fleste. Dei som opplever verre symptom enn elles bør ha mindre høg fysisk aktivitet i områda som har verst luft. Dette betyr dei forskjellige luftkvalitets­nivåa Raudt Høgt nivå Vesentleg risiko for helseeffektar.

Vil truleg merkast av personar med dei tidlegare nemnde helseutfordringane. Desse bør vurdere mindre høg fysisk aktivitet i områda med verst luft.

Luftvegsirritasjon og ubehag kan oppstå hos friske personar. Utandørs aktivitet er vanlegvis å anbefale, med mindre ein hostar eller har sår hals. Dette betyr dei forskjellige luftkvalitets­nivåa Lilla Svært høgt nivå Alvorleg risiko for helseeffektar.

Sårbare grupper i samfunnet er svært utsette. Luftvegsirritasjon og ubehag også hos friske personar.

Folk flest bør avgrense fysisk aktivitet ute, og kor lenge ein held til i områda med verst luft. Dette gjeld også eldre, gravide og barn.

Alle med dei tidlegare nemnde helseutfordringane bør halde seg inne eller styre unna. Kjem du til å halde deg inne når luftkvaliteten når lilla nivå? Ja, i heile perioden Ja, i heile perioden 14% Ja, når eg kan Ja, når eg kan 55% Nei, eg skal ferdast ute som vanleg Nei, eg skal ferdast ute som vanleg 31% 1 133 stemmer Forrige kort Neste kort

Gir grunn til uro

– Kronisk sjuke, hjarte- og lungepasientar, barn er særleg utsette, og folk med luftvegssjukdomar er jo ekstra utsette når luftforureininga er høg, seier Helle Grøttum som er avdelingsleiar for astma og allergi i LHL.

Helle Grøttum er avdelingsleiar for astma og allergi i LHL. Foto: Eirik Harstad / LHL

Luftkvaliteten vil vere dårleg dei neste dagane og spesielt laurdag ettermiddag og kveld er det venta mykje svevestøv på grunn av vedfyring.

–Då er jo det mykje større risiko for å få ei forverring i tilstanden sin.

I FHI støttar dei tilrådinga om at barn og gravide med luftvegssymptom bør avgrense uteopphalda i områda med mest luftureining, men vil ikkje gå ut med noko åtvaring til elles friske personar.

– Sjølv med høg luftforureining altså på raudt nivå, er vår tilråding for blant anna friske eldre og for dei aller fleste barn og gravide at dei kan drive med utandørsaktivitetar, seier Marit Låg som er seniorforskar i FHI.

Kartet på Luftkvalitet i Noreg sine nettsider viser områda som er venta å bli mest råka. Dette er for søndag 7. januar klokka 19.00. Foto: Skjermdump / Miljødirektoratet

Følger situasjonen nøye

I Bergen har dei i årevis slite med dårleg luftkvalitet i vinterhalvåret, og legg difor ut daglege langtidsvarsel i denne perioden av året.

Kommunen skriv på sine heimesider at byrådet kan innføre strakstiltak dersom luftkvaliteten blir verre enn det ser ut fredag 5. januar.

Det dreier seg om datokøyring og høgare bompengetakstar. For den komande helga er ikkje dette aktuelt.

– Vi følger situasjonen nøye. Blir det hensiktsmessig med forsterka tiltak, så vil vi ta dei i bruk, seier Christine Kahrs, som er byråd for byutvikling.

Christine Kahrs, er byråd for byutvikling i Bergen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Høge verdiar

Vêrsituasjonen på Austlandet og Vestlandet sør for Stad held seg stabil i byrjinga av neste veke, og difor ventar meteorologane framleis høge verdiar av luftureininga.

– Vi har ein liten pause på søndag og måndag der vi får litt skya og forbigåande vêr,

men så ser vi at det skal klarne opp igjen neste vekke og då er kaldlufta på plass igjen, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

I Trøndelag og på Vestlandet nord for Stad blir det etter kvart meir vind og skyer, noko som påverkar luftkvaliteten positivt.