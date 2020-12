Nissen dukket opp på flyradaren 🎅

Et helt spesielt luftfartøy har dukket opp på flyradaren Flightradar.com. Vest for Nordpolen er en mann med stor lue, slede og reinsdyr på vei ut i luftrommet, trolig for å jobbe i høytiden. Farkosten, som har flight nummer R3DNO53 og registreringsnummer HOHOHO, har reist fra Nordpolen og skal etter hvert lande igjen på Nordpolen.