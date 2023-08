Ni ganger norske lag sjokkerte Europa:– Ikke så langt mellom norsk nivå og de aller beste

– Det har vært sparsommelig med stort norsk spill i europacuphistorien. Men innimellom har det vært antydninger. Rosenborg på nittitallet spilte ut flere av Europas beste fotballag. Brann gjorde en del bra på samme tid, og Bodø/Glimt var fantastiske mot Roma. Det viser at det ikke er så veldig langt mellom norsk nivå og de aller beste, sier NRKs kommentatorlegende Arne Scheie.

Arne Scheie håper og tror på norsk avansement. Foto: Anna Stensrud / NRK

Tidligere landslagsspiss Tore André Flo, med bakgrunn fra blant andre Sogndal, Brann og Chelsea, er enig med Scheie og tor det kan bli flere store europacupøyeblikk for norske lag i fremtiden.

– Norsk fotball har begynt å nærme seg. Det jobbes veldig, veldig godt med talenter i mange lag her hjemme, og forhåpentligvis vil det vise seg når norske lag spiller i Europa, sier Flo.

Tore André Flo scoret da Brann slo PSV ut av cupvinnercupen i 1996. Året etter satt han på benken da Chelsea tapte i Tromsø. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fire norske lag kan nå gruppespill

Molde er eneste norske lag som i år har muligheten til å få spille på høyeste europeiske nivå. Dersom de klarer å slå færøyske Klaksvik sammenlagt, venter Galatasaray eller Olimpija Ljubljana i siste playoff før et eventuelt gruppespill i Champions League.

Da må moldenserne vinne hjemme, etter å ha gått på et litt pinlig 1-2-tap borte i første kamp.

Torsdag skal hele tre norske lag i aksjon i Conference League-kvalik.

Cupvinner Brann møter det portugisiske overraskelseslaget Arouca og starter med bortekamp. Bodø/Glimt skal til brennhete Armenia og møte FC Pyunik, mens Rosenborg har hjemmekamp først mot skotske Heart, fotball-legenden Roald «Kniksen» Jensens gamle klubb.

– Jeg håper de går videre. For norsk fotball betyr det veldig mye at de som er med i Europa gjør det bra og kommer videre, og for klubbene er det veldig viktig økonomisk. Slik fotballen er blitt, er det viktigere og viktigere å være med på et internasjonalt nivå, sier Scheie.

Historien viser at det er fullt mulig.

Her er ni ganger norske fotballag sjokkerte europeiske storheter:

Erik Botheim var ustoppelig da Bodø/Glimt lekte seg med Roma på Aspmyra høsten 2021. Foto: Sondre Skjelvik

2021: Bodø/Glimt - Roma 6-1 (Conference league)

Hele Fotball-Europa stod og måpte sammen med Roma-trener José Mourinho da Nord-Norges stolthet valset over den italienske storklubben på vindfulle Aspmyra 21. oktober 2021. Anført av en brennhet Erik Botheim ga bodøværingene seg ikke før Roma-keeper Rui Patrício hadde plukket seks baller ut av nettet. Det var første gang et Mourinho-lag hadde sluppet inn seks mål.

– Rett og slett imponerende, og i bortekampen i Italia holdt de Roma til 2-2, sier Arne Scheie.

Erik Huseklepp herjet med Deportivo-spillerne, men kom ikke på scoringslisten selv. Det gjorde derimot midtstopper Olafur Örn Bjarnason (til høyre) Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

2008: Brann - Deportivo la Coruña 2-0 (UEFA-cup)

Bergen og Brann fløy høyt etter seriegullet i 2007, men i serien ble det påfølgende året en skuffelse. Derimot gjorde rødtrøyene det svært solid i Europa høsten 2008, hvor hjemmeseieren mot spanske Deportivo var høydepunktet. Brann herjet på hjemmebane, anført av en særdeles Erik Huseklepp i storform. Olafur Örn Bjarnason ga Brann en tidlig ledelse på straffe, mens Jan Gunnar Solli doblet ledelsen før pause.

Borte ble det 0-2-tap og en elendig straffekonk, som sendte Brann ut av UEFA-cupen.

Festkveld på Viking stadion da hjemmelaget slo ut selveste Chelsea i 2002. Foto: Alf Ove Hansen / NTB

2002: Viking - Chelsea 4-2 (UEFA-cup)

Ben Wrights redusering til 2-1 i det 90. minutt borte mot Chelsea la grunnlaget for en av tidenes festkvelder i Stavanger. Bortemålsregelen gjorde at det ville holde med 1-0 i returoppgjøret, og Viking gikk ut i hundre. Morten Berre og Peter Kopteff ga de mørkeblå en kjempestart, før Frank Lampard satte inn reduseringen som ga 3-3 sammenlagt. Andre omgang ble et nervedrama. Erik Nevland ga siddisene ledelsen, før John Terrys scoring snudde alt på hodet. 3-2 betød 4-4 og Chelsea videre på bortemål. Men tre minutter før slutt sendte Erik Nevland Viking stadion til himmels. 4-2-seier og 5-3 sammenlagt ble fasiten.

Dessverre ble det tap for spanske Celta Vigo i neste runde.

Fredrik Winsnes satte inn det siste målet da Rosenborg nedsablet Borussia Dortmund i Tyskland. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

1999: Borussia Dortmund - Rosenborg 0-3 (Champions League)

En av de aller største prestasjonene til en norsk klubb noensinne. Foran 40.000 tilskuere på Westfalenstadion briljerte trønderne på en måte som etter hvert fikk hjemmelaget til å fremstå som fullstendig resignert. Jan Derek Sørensen scoret ett i hver omgang, før Fredrik Winsnes avsluttet ballet etter veggspill med Mini innenfor hjemmelagets sekstenmeter.

– Denne kampen, pluss borteseieren over AC Milan, står som to av pålene for meg i norsk europacuphistorie, kanskje de to aller største. Ikke bare vant Rosenborg, men de utspilte to av Europas beste fotballag, sier Arne Scheie.

John Carew satte spikeren i kisten da Vålerenga på imponerende vis slo Besiktas og tok seg til kvartfinalen. Foto: Richardsen, Tor / Scanpix

1998: Vålerenga - Besiktas 1-0 / 3-3 (Cupvinnercupen)

John Carews 3-3-scoring kalles ikke uten grunn «Mirakelet i Istanbul». Oslo-laget ble den tredje norske klubben på to år til å nå kvartfinalen i europacupen (etter Rosenborg og Brann i 1996/1997). Grunnlaget ble lagt på Ullevaal, hvor Egil «Drillo» Olsens menn kriget seg til en 1-0-seier over tyrkerne. Håpet var tent. Hvis Enga klarte å score borte, måtte Besiktas score tre for å gå videre. Så puttet tyrkerne tre før pause i returoppgjøret.

I pausen tok «Drillo» grep, som ga god effekt. Knut Henry Haraldsen headet inn reduseringen i det 64. minutt, før Kjell Road Kaasa utliknet sammenlagt tre minutter senere. På dette tidspunktet var VIF videre på bortemål. Så scoret Carew. 4-3 til Vålerenga sammenlagt. Besiktas trengte to, men var aldri i nærheten.

Chelsea-stjernene fikk vintersjokk da de møtte Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

1997: Tromsø - Chelsea 3-2 (Cupvinnercupen)

«Snøballkampen» huskes av mange, både på grunn av været og at Tromsø slo ut Ruud Gullits stjernelag, med navn som Gianfranco Zola, Gianluca Vialli og Ed de Goey på banen - og Tore André Flo på benken.

– Det var mye klaging på Chelsea-spillerne den kvelden, det må jeg vel bare innrømme. Mange av dem hadde ikke sett snø i sånne mengder før. Jeg husker Gullit skulle sparke til noe snø under kampen, men det lå en plate innunder snøen, så jeg tror faktisk han brakk tåen, forteller Flo 26 år etter.

Steinar Nilsen og Frode Fermann sendte TIL i ledelsen tidlig i første omgang. Først etter 85 minutter klarte Vialli å redusere. Minuttet senere økte Ole Martin Årst ledelsen, før Vialli scoret igjen og ga Chelsea et OK utgangspunkt med tanke på bortemålsregelen.

– Det tapet sved skikkelig, noe jeg merket før returoppgjøret. Da var det full mobilisering, forteller Flo. Hjemme på Stanford bridge stoppet ikke Chelsea før det stod 7-1.

Tore André Flo i aksjon for Brann mot PSV Eindhoven i Nederland 31. oktober 1996. Foto: PETER DEJONG / AP

1996: Brann - PSV Eindhoven 2-1 / 2-2 (Cupvinnercupen)

– Branns sammenlagtseier mot PSV var en veldig stor prestasjon, sier Arne Scheie.

Et av nittitallets sterkeste Brann-lag hadde allerede imponert mot belgiske Cercle Brugge i første runde. Likevel hadde de færreste trodd at bergenserne kunne hamle opp mot den nederlandske toppklubben, med blant andre stopperkjempen Jaap Stam og midtbanespilleren Boudewijn Zenden. Hjemme i flomlyset på Brann Stadion storspilte Brann, som ledet 2-0 før pause etter to scoringer av Mons Ivar Mjelde.

Da Philip Cocu reduserte like før slutt, trodde de fleste at toget var gått. Men i returoppgjøret i Nederland kjempet Brann som løver og tok en sensasjonell 2-0-ledelse ved Tore André Flo og Geir Hasund. I andre omgang scoret PSV to ganger, men bergenserne holdt unna i en ren kanonade mot Brann-målet i sluttminuttene.

Dermed var Brann klare for kvartfinale i cupvinnercupen mot Liverpool, hvor det ble 1-4-tap sammenlagt.

– Kampene mot PSV var en fantastisk opplevelse. Når man får ting til mot så store stjerner, da er det kjekt å spille fotball. Det gjorde noe med selvtilliten. Vi følte at Brann kunne slå hvem som helst på en god dag, forteller Tore André Flo.

Trener Nils Arne Eggen ba spillerne gå ut og ha det gøy. Nitti minutter senere hadde de beseiret AC Milan på bortebane. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

1996: AC Milan - Rosenborg 1-2 (Champions League)

Fem uker etter Branns sterke prestasjon i Eindhoven stod Rosenborg for et av tiårets største fotballsjokk i Champions League. Beskjeden fra trener Nils Arne Eggen i garderoben før kampen var klar:

– Ut å ha det morsomt, gutta!

Og moro ble det for trønderne, som gikk respektløst til verks på selveste Giuseppe Meazza stadion i Milan. Harald Brattbakk sendte trønderne i ledelsen etter 29 minutter. Like før pause utlikner hjemmelaget. Men etter 70 minutter stiger Vegard Heggem til værs og header inn seiersmålet.

Etter kampen klappet AC Milan-fansen for Rosenborg-spillerne da bussen deres skulle kjøre ut fra stadion.

Ørjan Berg og brødrene Arild og Runar var sentrale da Bodø/Glimt slo Sampdoria på Ullevaal i 1994. Foto: NTB

1994: Bodø/Glimt - Sampdoria 3-2 (UEFA-cup)

På papiret skulle dette være lett match for den italienske storheten, som endte på tredjeplass i serie A året før. Allerede etter to minutter satte frisparkekspert Tom Kåre Staurvik ballen i mål bak Walter Zenga på Ullevaal. Bent Inge Johnsen fulgte opp med to scoringer før David Platt reduserte.

– Glimt vant fortjent, måtte gjestenes trener Sven-Göran Eriksson innrømme etter kampen.

Men i returoppgjøret vant italienerne 2-0 og gikk videre helt til semifinalen, hvor Arsenal ble for sterke.