Ni evakuerte frå brennande hus i Florø

Meldinga om brannen kom ved 23.30-tida, og alle naudetatar rykte ut til Lyngvegen i Florø.

Ni bebuarar i tomannsbustaden kom seg velberga ut, og det er ikkje meldt om skadde. Også bebuarane i to nabohus som ligg tett opptil det brennande huset, er evakuerte.

Etter kort tid vart det meldt at heile tomannsbustaden står i brann og at brannveseenet ikkje har kontroll på flammane. Vest politidistrikt melder at det er full overtenning i tomannsbustaden.

Dei ni evakuerte blir tatt vare på av helsepersonell.

Det blæs kraftig og er mykje røyk i området. Politiet ber naboane lukke vindauga.

Det er mye røyk fra brannen. Foto: Fredrik Johan Helland / NRK

