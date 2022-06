Ni avgangar og ankomster innstilte

Flyplassane Førde, Sandane og Sogndal er ramma etter at NHO Luftfart varsla lockout natt til søndag. Widerøe har difor stengd kortbanenettet fram til klokka 17.00. To avgangar og ei landing i Førde er innstilte, det same gjeld Sandane. I Sogndal er ei landing og to avgangar innstilte. Totalt har Widerøe innstilt 67 flygingar i Noreg. Flyteknikarar blei tekne ut i streik sist laurdag og partane er enno ikkje samde