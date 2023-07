NHO: – Sommarhandelen viktig for Vestlandet

Det blei omsett for 10 milliardar kroner i Vestland fylke i juli og august i fjor, viser tal frå NHO Vestland. Dei to sommarmånadene står med det for 17 prosent av årsomsetnaden i handelen. Bergen åleine står for halvparten av handelen. Kommunar som Aurland, Eidfjord og Tysnes har størst del av handelen sin på sommaren.