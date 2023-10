NHO: – Heldigvis eit meir kjedeleg statsbudsjett enn i fjor

Regiondirektøren Helene Frihammer i NHO Vestland seier dei er glade for at årets forslag til statsbudsjett er kjedlegare enn i fjor. Frihammer seier dei er glade for at regjeringa fjernar høgprisbidraget for kraft. – Dermed kan næringa investere meir i vasskraft. Det er bra, seier Frihammer i ei pressemelding. NHO er også nøgde med at samferdsleprosjekt som i fjor blei sett på vent, slik som E134 Ny Røldalstunnel, er i gang att.